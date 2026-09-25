La Belgique a signé une victoire méritée face à l'Italie sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui les opposait dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations européenne, permettant aux Diables Rouges d'engranger leurs trois premiers points dans la compétition.

La jeune étoile montante Mika Godts, attaquant du Paris Saint-Germain, a été le grand héros de la soirée, après avoir ouvert son compteur de buts en sélection sous le maillot de la Belgique et mené son pays à franchir l'obstacle de la Nazionale.

Le premier but est survenu après seulement 20 minutes de jeu, sur une action pleine de talent, lorsque Godts a reçu le ballon sur le couloir gauche et s'est infiltré dans l'axe, avant d'éliminer avec brio deux défenseurs italiens et de conclure calmement dans les filets, offrant l'avantage à la Belgique.





À la 69e minute, le remplaçant Dodi Lukebakio a assuré la victoire de la Belgique en inscrivant le deuxième but, après avoir exploité une passe décisive parfaitement dosée de son coéquipier Charles De Ketelaere, anéantissant les espoirs de retour de l'Italie.

Avec cette victoire, la lutte pour la tête du groupe s'est enflammée dès le début, la Belgique partageant le sommet avec la France avec 3 points chacune, tandis que l'Italie et la Turquie sont restées en bas du classement sans le moindre point.















