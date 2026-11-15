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La Belgique a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations, après sa large victoire face à son hôte italien sur le score de 4-1 dimanche soir, en clôture de la phase de groupes.

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Les Italiens ont pris l'initiative en attaque et ont inscrit un but précoce à la 11e minute par l'intermédiaire de Francesco Pio Esposito à la 11e minute.

Mais les joueurs à domicile ont renversé la situation face à la Nazionale et ont égalisé 4 minutes plus tard, par l'intermédiaire de Maxim De Cuyper.

Puis, 7 minutes après, plus précisément à la 22e minute, Nathan Ngoy a inscrit le deuxième but de la sélection belge, avant que Jérémy Doku ne creuse l'avantage des locaux avec le troisième but à la 26e minute.

Le score est resté inchangé avec l'avantage de la Belgique 3-1, jusqu'à ce que Diego Moreira accroisse le bilan offensif en inscrivant le quatrième but des locaux à la 80e minute.

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La Belgique a porté son total à 12 points en deuxième position du groupe 1, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale, en compagnie de la France, leader du groupe (13 points).

La sélection italienne, elle, a fait ses adieux à la compétition après avoir terminé à la troisième place avec 10 points, sachant que la Turquie a fini en bas du classement, sans le moindre point.