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Un but précoce a ouvert la voie aux Espagnols vers les trois points

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L'Atlético Madrid a mis fin à une longue malédiction en Ligue des champions, en s'imposant de façon spectaculaire face à son invité Manchester United sur le score de 2-0 au stade Metropolitano, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition continentale, en profitant de la supériorité numérique.

L'Atlético Madrid a battu pour la première fois une équipe anglaise en phase de ligue (ou en phase de groupes selon l'ancien format) en Ligue des champions, après 7 défaites et 4 matches nuls.

De son côté, Manchester United n'a concédé que sa deuxième défaite lors de ses 12 dernières confrontations face à des équipes espagnoles, avec 7 victoires et 3 matches nuls.

L'Atlético a également signé sa première victoire européenne de la saison pour décrocher ses 3 premiers points, après sa défaite 1-2 contre Liverpool lors de la journée inaugurale, tandis que Manchester United a subi sa première défaite, lui qui avait écrasé le FC Bruges sur un score de quatre buts à zéro lors de la première journée, son total restant figé à 3 points.

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Avec ce succès, l'Atlético Madrid a accentué les difficultés de l'équipe anglaise sous la direction de Michael Carrick, après un début catastrophique en Premier League, avec seulement 6 points pris lors des 6 premières journées, ce qui menace l'entraîneur d'un licenciement.

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Un but surprise

La rencontre a démarré sur un rythme élevé et l'Atlético Madrid n'a laissé aucun répit à son adversaire, le surprenant dès la première minute : Álex Baena a percé avant de délivrer un ballon au sol que Pablo Barrios a propulsé dans les filets anglais.

Manchester United s'est réveillé après ce but et a commencé à menacer la cage des locaux avec de sérieuses occasions par l'intermédiaire de Bryan Mbeumo, sans toutefois parvenir à égaliser en première période.

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Les choses ont même failli se compliquer davantage lorsque ses filets ont tremblé une seconde fois à la 42e minute sur une frappe de Johnny Cardoso, mais l'arbitre a annulé le but après une main de Marcos Llorente, auteur de la passe pour Cardoso.





Un carton rouge qui complique la tâche de United

En seconde période, alors que Manchester United cherchait le but égalisateur, l'équipe de Michael Carrick a reçu un nouveau coup dur.

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Manchester United a été contraint d'évoluer en infériorité numérique durant le dernier quart d'heure de la rencontre, après l'exclusion de l'international français Leny Yoro, sanctionné d'un carton rouge direct pour avoir fauché Jonathan David, qui filait seul vers le but.

L'Atlético Madrid a su exploiter cette supériorité face à 10 joueurs et a creusé l'écart grâce à un second but signé Ademola Lookman à la 79e minute, sur un suivi après un ballon repoussé par le gardien dans la surface de réparation.