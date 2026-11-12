En vidéo : l'Italie fait le travail, la Squadra Azzurra dévore les Bleus de Zidane à San Siro

Grâce à ce résultat, l'Italie s'empare de la tête du groupe 1 avec 10 points, devançant la France à la différence de buts et aux confrontations directes, tandis que la Belgique occupe la troisième place avec 9 points, et que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.

La rencontre a débuté de manière idéale pour l'équipe de France, qui a ouvert le score tôt, à la dixième minute, par l'intermédiaire de Michael Olise, profitant d'une grossière erreur commise par Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'Italie, dans une tentative de relance depuis l'arrière.

Donnarumma a raté une passe précise, laissant le ballon parvenir à Olise, qui a su exploiter la situation avec brio, éliminant Alessandro Bastoni avant d'ajuster les filets, offrant à sa sélection l'avantage un but à zéro.

Mais la sélection italienne n'a pas baissé les bras et a réussi à revenir dans la partie au cours de la première période, Francesco Pio Esposito ayant égalisé à la 26e minute, à la suite d'une passe décisive de Nicolò Cambiaghi, malgré la large domination française sur la première moitié du match.

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Au coup d'envoi de la seconde période, les hôtes ont poursuivi leurs tentatives à la recherche du but de l'avantage, mais l'équipe de France a su imposer sa mainmise sur le jeu et a gâché plusieurs occasions, Donnarumma s'interposant sur des frappes puissantes, notamment celles de Rayan Cherki et Adrien Rabiot.

En face, l'Italie a bien failli prendre les devants au score en obtenant un penalty, mais Sebastiano Esposito l'a manqué en expédiant le ballon hors du cadre à la 60e minute.

La compensation italienne est venue lorsque Davide Frattesi a réussi à inscrire le deuxième but, à la 63e minute, après une passe de Federico Dimarco, renversant le score en faveur de l'Italie au milieu de célébrations folles à San Siro.

L'Italie a dominé le jeu après le but de l'avantage et a poursuivi ses offensives en direction du but français, pour obtenir un deuxième penalty, transformé cette fois par Pio Esposito à la 75e minute, signant le troisième but des hôtes et son deuxième personnel dans la rencontre, compensant ainsi le penalty manqué par son frère Sebastiano.

La France a tenté de revenir dans le match après le troisième but italien, mais elle n'a pas réussi à imposer sa domination face à la vaillance du milieu et de la défense de l'Italie, les hôtes s'offrant une victoire palpitante (3-1) contre les hommes de l'entraîneur Zinédine Zidane.

Le match aller entre les deux sélections s'était soldé par un nul (1-1), après qu'Olise eut donné l'avantage à la France d'un superbe but sur coup franc, avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise pour l'Italie.

Avec sa victoire d'aujourd'hui, la sélection italienne abordera le match face à la Belgique lors de la dernière journée de la phase de groupes, à l'extérieur, avec davantage de sérénité, puisqu'elle n'aura besoin que d'un match nul pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations.