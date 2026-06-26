La sélection irakienne a quitté la Coupe du monde 2026 par la petite porte après une défaite cuisante 5-0 face au Sénégal, ce vendredi à Toronto (Canada), lors de la dernière journée du groupe 9.

Avec ce résultat, l’Irak termine bon dernier du groupe, bredouille, et rate ainsi sa deuxième participation à la Coupe du monde, enregistrant au passage la plus lourde défaite de l’histoire des « Lions de Mésopotamie » dans l’épreuve. alors que le Sénégal totalise trois points et pointe à la troisième place, dans l’attente des calculs de qualification pour les seizièmes de finale parmi les meilleures troisièmes.

Les Lions n’ont pas laissé à leur adversaire le temps de s’installer dans la rencontre : dès la 3^e minute, Jana Jay a expédié une frappe puissante repoussée par la défense irakienne en corner. Sur le corner qui a suivi, dès la 4^e minute, les Lions ont ouvert le score : Abdallah Cissé a pris l’ascendant sur un centre précis et a placé une tête qui a rebondi sur le sol avant de toucher son coéquipier Habib Diara et de finir au fond des filets irakiens.

Les « Lions de Mésopotamie » ont ensuite plongé dans une situation encore plus délicate à la 10^e minute, lorsque le défenseur Rebin Solaka a commis une grossière erreur en repoussant mal le ballon de la tête. La star Sadio Mané en a profité pour filer seul au but, obligeant Solaka à le faucher pour éviter une occasion manifeste de marquer. L’arbitre signale d’abord une faute et sort le carton jaune, avant d’être appelé par la VAR. Il revient alors sur sa décision et expulse directement le défenseur irakien pour avoir empêché une occasion de but manifeste ; Mané se charge lui-même du coup franc, mais le gardien Ahmed Basil repousse la tentative.

La domination sénégalaise s’est poursuivie, et Jacob a failli doubler la mise à la 33e minute d’une frappe rasante qui a frôlé le poteau. Mané a ensuite cherché son premier but en Coupe du monde dès la 2e minute du temps additionnel de la première période, mais sa tentative a dépassé la transversale. Dès l’entame de la seconde période, l’Irak subit un nouveau coup dur avec la sortie sur blessure de son gardien Ahmed Basil, remplacé par Jalal Hassan.

Dès la 47^e, Diara allume une première mèche, sa frappe frôle le poteau. L’Irak répond enfin à la 53^e par une lourde tentative d’Ali Jassim des vingt mètres, repoussée par le gardien sénégalais Diao.

La réponse sénégalaise ne tarde pas : après que Jalal Hassan a repoussé un tir d’Ismaïla Sarr à la 55e minute, Sar a alors tué le match en inscrivant le deuxième but à la 56^e minute, profitant d’un ballon récupéré par son coéquipier Camara sur Zidane Iqbal, ce dernier ayant trop tardé à se débarrasser du cuir. Camara a servi Sar sur un plateau d’argent, et l’attaquant n’a eu aucun mal à loger le ballon au fond des filets.

La défense irakienne, déjà ébranlée, a alors cédé de nouveau : entré en jeu, Babi Jay a inscrit le troisième but d’une frappe puissante des vingt mètres, à la 59^e minute. Le même Jay a signé son doublé et le quatrième but des siens à la 71e minute, après un service de la tête de N’Diaye dans la surface, conclu d’une frappe fulgurante au fond des filets.

Sadio Mané a failli se joindre à la fête à la 74e minute d’une frappe en cloche astucieuse, mais le poteau a épargné l’Irak en privant la star sénégalaise d’un but mérité.

Le cinquième but est intervenu à la 83^e minute : Eliman N’Diaye a enroulé sa frappe depuis l’entrée de la surface, trouvant le chemin des filets et scellant une large victoire sénégalaise synonyme d’élimination pour l’Irak.