En vidéo : l'homme des grandes transactions rencontre les dirigeants du Barça... et deux dossiers urgents sur la table

La ville espagnole de Barcelone a été le théâtre, ce mercredi soir, d'une réunion importante entre le célèbre agent de joueurs portugais Jorge Mendes et les dirigeants du club catalan, en marge des préparatifs de la présentation de l'Allemand Karim Adeyemi comme nouvelle recrue des Blaugrana, demain jeudi.

Les participants ont abordé plusieurs dossiers liés au marché des transferts, selon le journaliste Carlos Monfort du quotidien catalan "SPORT".

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Monfort a indiqué que Mendes avait dîné avec le directeur sportif de Barcelone, Deco, et le conseiller du président du club Joan Laporta, Alejandro Echevarría.

La rencontre a été l'occasion d'évoquer l'avenir du milieu de terrain Marc Casadó, ainsi que le retour définitif du Portugais João Cancelo à Barcelone, après avoir joué la seconde moitié de la saison dernière en prêt au Camp Nou en provenance d'Al Hilal.

Le rapport a ajouté que Mendes représente également les joueurs Alejandro Baldé et Héctor Fort, mais leur avenir ne nécessite pas, à l'heure actuelle, de prendre des décisions urgentes.

Il convient de rappeler que Mendes entretient aussi des relations solides avec le Real Madrid, et qu'il a été à l'origine du transfert marquant le retour de l'entraîneur portugais José Mourinho au club madrilène, en début d'été.







