En vidéo : l'épopée à dix joueurs mène l'Inter à la victoire contre le Chakhtar et ravive ses espoirs en Ligue des champions

Dans une soirée placée sous le signe de la détermination et de l'esprit combatif, l'Inter Milan a refusé de céder face à son infériorité numérique et a arraché une victoire héroïque et précieuse 1-0 contre son hôte le Chakhtar Donetsk, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

La rencontre a été dramatique à tous points de vue sur la pelouse de Giuseppe Meazza, après que le club italien a subi un coup douloureux avec l'expulsion de son défenseur Alessandro Bastoni, le contraignant à terminer la confrontation à dix joueurs alors qu'il recherchait sa première victoire dans la compétition.

Et alors que tout le monde pensait que le match se dirigeait vers un nouveau match nul vierge qui aurait aggravé les plaies des Nerazzurri, le remplaçant brésilien Carlos Augusto est apparu comme un héros inattendu à la 77e minute, après avoir exploité un centre intelligent et parfaitement dosé du vétéran Henrikh Mkhitaryan, pour envoyer une frappe décisive qui a secoué les filets du club ukrainien et enflammé les tribunes.

Un but qui a replacé l'Inter sur le devant de la scène, après une série de résultats décevants qui l'avait relégué à la 31e place avec un seul point, avant de porter son total à 4 points et de bondir de plusieurs rangs au classement, où il se retrouve désormais à la 20e place, en attendant le dénouement des autres matches de la journée.

Quant au Chakhtar Donetsk, qui abordait la rencontre avec un bilan vierge de toute défaite et un total de 5 points à la quatorzième place, son total s'est figé et son train de victoires s'est arrêté aux portes de Milan, malgré sa supériorité numérique dans les dernières minutes, et il se retrouve désormais à la 17e place.







