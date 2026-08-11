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En vidéo : l'entraîneur d'Al Jazira : « Le match contre Al Ittihad dessinera les contours de toute la saison »

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
Ligue des Champions AFC - Qualification
C. Olaroiu
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Roumanie

Cosmin Olaru fera son retour face aux « Tigres »

Le Roumain Cosmin Olăroiu, entraîneur du club émirati d'Al Jazira, a insisté sur l'importance du match face à Al Ittihad, en Ligue des champions d'Asie Elite, estimant qu'il déterminera les contours de toute la saison.

Al Ittihad affronte Al Jazira, ce mardi, au stade Mohammed ben Zayed dans la capitale émiratie Abou Dhabi, lors du tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la compétition asiatique Elite.

Olăroiu a déclaré dans des propos accordés aux chaînes « Abu Dhabi Sports » : « Le match contre Al Ittihad est un très bon test pour nous. Nous saurons où nous en sommes et ce que nous devons faire, quelles sont nos véritables capacités, et qui est capable de bien gérer la pression. »

Il a ajouté : « C'est un grand défi, mais en même temps ce match est une excellente occasion d'évaluer le groupe de la meilleure manière possible. »

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À propos de la difficulté de disputer un match de cette intensité en début de saison, l'entraîneur roumain a affirmé : « Nous ne pouvons rien changer, nous devons l'aborder comme un test qui nous révèle notre identité à ce stade. »

Et de conclure : « Après ce match, nous saurons plus précisément où nous voulons arriver, ce qui doit changer et sur quoi il faut travailler. Ce type de matchs nous donnera de nombreux indicateurs importants. »

À noter que ce match sera le premier officiel disputé par Cosmin Olăroiu à la tête de la direction technique d'Al Jazira, tout comme pour l'entraîneur allemand Jens Wissing avec le club d'Al Ittihad.

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