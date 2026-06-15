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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo : l’auteur de la photo la plus emblématique de la Coupe du monde au Qatar livre une nouvelle séquence qui épate tout le monde !

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V. Aboubakar
J. Ito
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É.-U.
Cameroun

Ismaël Al-Fath présente ses excuses à deux reprises

Dans un univers footballistique souvent secoué par tensions et controverses, l’arbitre américain d’origine marocaine Ismail El Fath se distingue par sa capacité à marier rigueur réglementaire et approche humaine.

Il n’est pas seulement l’un des arbitres de la Coupe du monde ; il est devenu un symbole de l’éthique sportive, rappelant à tous que le football reste un jeu avant d’être une bataille.

Qui n’a pas en mémoire l’image de l’arbitre Ismail Al-Fath s’excusant auprès de l’attaquant camerounais Vincent Aboubakar après lui avoir adressé un carton rouge lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar ? Un geste rare, empreint de respect malgré la rigueur du moment.

Lors de la Coupe du monde 2026, il a reproduit ce geste avec le joueur Junya Ito : après l’avoir accidentellement percuté et fait tomber, l’arbitre s’est immédiatement arrêté, s’est approché de l’intéressé et s’est excusé avec calme et respect.

La séquence, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre l’arbitre posant sa main sur l’épaule du joueur et lui adressant quelques mots, témoignant d’une empathie rare sans pour autant transiger sur l’application du règlement. 

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Ces excuses ne traduisent pas une quelconque faiblesse, mais une force morale rare, rappelant que l’arbitre n’est pas l’ennemi des joueurs et que fermeté peut rimer avec respect. Deux compétitions, deux gestes identiques : Ismail Fallah ne se contente pas de diriger les rencontres avec son sifflet ; il les arbitre aussi avec son cœur et sa conscience.

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