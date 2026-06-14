En vidéo : l’Armée royale a dominé le Wydad, tandis que le Raja a buté sur Tawarga

L'Armée royale a signé une victoire précieuse 2-1 face au Wydad de Casablanca dimanche soir, lors de la 24e journée du championnat professionnel marocain.

Les Militaires ont ouvert le score par l’intermédiaire de Youssef El Fahli, auteur d’une réalisation à la 38^e minute.

Les Rouge et Blanc n’ont pas réussi à égaliser, et la première période s’est conclue sur l’avantage minimal des Militaires.

Dès le début de la seconde période, précisément à la 51^e minute, Ahmed Hamoudan a doublé la mise pour les Militaires.

Le Wydad obtient un penalty que Hakim Ziyech transforme à la 63^e minute, réduisant le score.

Avec ce succès, le Royal Army totalise 48 points et occupe la première place du championnat, tandis que le Wydad reste à 43 unités, en quatrième position.

Dans le même temps, le Raja Casablanca a été contraint au partage des points (1-1) par l’Union de Tawarga.

L’Union de Tawarga a ouvert le score à la 58e minute par Yassine Bamo, avant que le Raja n’égalise à la 84e par Bissar Halimi.

Le Raja compte désormais 43 points et occupe la cinquième place, tandis que l’Union de Tawarga totalise 21 points et se classe 13e.