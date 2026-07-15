Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

En vidéo : l’arbitre de la rencontre Angleterre-Argentine a attiré l’attention par un geste peu ordinaire

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Angleterre
Argentine
É.-U.

L’arbitre américain d’origine marocaine a focalisé l’attention des observateurs avant la rencontre.

Bonus de 50 €
etoro logo

50 € en actifs quand vous investissez 100 € ou plus

Réservé aux nouveaux clients de 18 ans et plus.

Pour réclamer:

  1. Inscrivez-vous sur eToro.
  2. Déposez 100 €.
  3. Recevez 50 € d’actifs.

Voir les Conditions Générales.

Advertisement légal: eToro est une plateforme d’investissement des multi-actifs. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est à risque. Les conditions générales s’appliquent.

Obtenir50 €

L’arbitre américain d’origine marocaine Ismaël Al-Fath a attiré l’attention à l’issue de la rencontre opposant l’Angleterre à l’Argentine en Coupe du monde 2026, en adoptant un comportement peu ordinaire.

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après avoir battu l’Angleterre 2-1 mercredi au stade d’Atlanta, en demi-finale.

Après avoir sifflé la fin de la rencontre, l’arbitre américain s’est agenouillé au sol avant de serrer la main de ses assistants et des joueurs des deux équipes, dans un geste peu habituel pour un arbitre de football.

Al-Fath avait déjà fait l’objet de vives discussions dans la presse anglaise avant la rencontre, certains médias l’accusant d’être l’arbitre préféré de la star argentine Lionel Messi, dans un contexte d’allégations suggérant que l’Albiceleste aurait bénéficié d’une certaine bienveillance arbitrale.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG

Il a également été critiqué à la mi-temps pour ne pas avoir sorti le moindre carton jaune malgré plusieurs interventions musclées, principalement côté argentin.

Rappelons que ce match était le quatrième arbitré par Ismail Al-Fath lors de cette édition de la Coupe du monde, après les rencontres Pays-Bas-Japon et Espagne-Uruguay en phase de groupes, ainsi que le match Brésil-Norvège en huitièmes de finale.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google