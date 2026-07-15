L’arbitre américain d’origine marocaine Ismaël Al-Fath a attiré l’attention à l’issue de la rencontre opposant l’Angleterre à l’Argentine en Coupe du monde 2026, en adoptant un comportement peu ordinaire.

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après avoir battu l’Angleterre 2-1 mercredi au stade d’Atlanta, en demi-finale.

Après avoir sifflé la fin de la rencontre, l’arbitre américain s’est agenouillé au sol avant de serrer la main de ses assistants et des joueurs des deux équipes, dans un geste peu habituel pour un arbitre de football.

Al-Fath avait déjà fait l’objet de vives discussions dans la presse anglaise avant la rencontre, certains médias l’accusant d’être l’arbitre préféré de la star argentine Lionel Messi, dans un contexte d’allégations suggérant que l’Albiceleste aurait bénéficié d’une certaine bienveillance arbitrale.

Il a également été critiqué à la mi-temps pour ne pas avoir sorti le moindre carton jaune malgré plusieurs interventions musclées, principalement côté argentin.

Rappelons que ce match était le quatrième arbitré par Ismail Al-Fath lors de cette édition de la Coupe du monde, après les rencontres Pays-Bas-Japon et Espagne-Uruguay en phase de groupes, ainsi que le match Brésil-Norvège en huitièmes de finale.