Le match entre l'Arabie saoudite et le Qatar lors de la Coupe du Golfe Arabique « Golfe 27 » a été marqué par des séquences arbitrales polémiques dans les prolongations.

L'Arabie saoudite a affronté le Qatar, ce samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, en demi-finale du tournoi du Golfe.

À la 104e minute de la rencontre, le ballon est parvenu à Mohammed Al-Qahtani, joueur de l'Arabie saoudite, aux abords de la surface de réparation du Qatar, qui a frappé avec puissance avant que le ballon ne vienne heurter la défense qatarie.

Al-Qahtani, ses coéquipiers de la sélection saoudienne et leur entraîneur grec Georgios Donis sont alors entrés dans une vive colère, réclamant un penalty au motif que le ballon aurait touché la main du défenseur qatari.

L'arbitre n'a toutefois rien sifflé dès le départ, une décision qu'il a maintenue après vérification par les arbitres de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR ».

L'expert en arbitrage Mohammed Kamal Richa a reconnu la justesse de la décision de l'arbitre du match sur cette séquence, dans des déclarations au journal saoudien « Al-Riyadiah ».

Richa a déclaré à ce sujet : « Il n'y a pas de penalty pour l'Arabie saoudite à la 104e minute, le ballon a heurté le ventre du défenseur qatari, il n'y a pas de main, et c'est une décision juste de l'arbitre de laisser le jeu se poursuivre, avec le soutien de la salle VAR. »

La scène s'est répétée à la 111e minute, lorsque Abdullah Al-Hamdan a frappé un ballon puissant qui a heurté la main d'un défenseur qatari dans la surface de réparation, mais l'arbitre a de nouveau refusé d'accorder un penalty.