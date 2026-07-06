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En vidéo, l’ancienne star d’Al-Hilal estime : « Je prédis une victoire du Maroc, et une seule condition pour que l’Égypte se qualifie. »

France vs Maroc
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Argentine vs Égypte
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Égypte
Al Hilal
Maroc
Égypte
Arabie saoudite

L’ancien international libyen Tarek Al-Tayeb, ex-star du club saoudien Al-Hilal, estime que le Maroc éliminera la France en quart de finale de la Coupe du monde.

Les Marocains défieront les champions du monde en titre jeudi prochain en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Invité de l’émission « Depuis Le Caire » sur ON Sport, il a déclaré : « Je suis optimiste quant à une victoire du Maroc face à la France en quarts de finale. »

Il a ajouté : « Le style de jeu du Maroc ressemble à celui de la France, tant par son jeu ouvert que par la qualité de ses joueurs, mais les Bleus ont l’avantage en termes de profondeur de banc. »

Il a poursuivi : « Le Maroc a éliminé l’Espagne et le Portugal lors de la Coupe du monde 2022, et il est capable, lors de cette édition, de battre la France, grande favorite pour remporter la Coupe du monde. »

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Il estime que Sofiane Rahimi devrait être aligné d’entrée de jeu plutôt qu’Ayoub El Kaabi.

Concernant le huitième de finale entre l’Égypte et l’Argentine, il estime que « sur le papier, c’est l’Argentine qui a le plus de chances de se qualifier ».

Toutefois, si la rencontre se prolonge et se conclut aux tirs au but, l’Égypte pourra compter sur les prouesses de son gardien Mostafa Shobeir pour passer le tour.

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