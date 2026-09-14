En vidéo : l'ancien joueur d'Al Ahly révèle que c'est Jürgen Klopp qui a choisi l'entraîneur d'Al Ittihad

L'ancien joueur d'Al-Ahli a lâché une véritable bombe en affirmant que Jürgen Klopp, sélectionneur de l'Allemagne, est celui qui a choisi son compatriote Jens Fussing pour diriger Al-Ittihad cette saison.

Emad Al-Hosani, ancien joueur d'Al-Ahli, a déclaré dans des propos accordés aux chaînes qataries « beIN Sports » : « J'ai entendu dire que Jens Fussing est arrivé à Al-Ittihad sur recommandation de Jürgen Klopp. »

Il a ajouté : « Cet entraîneur a de l'ambition et de l'envie, il veut construire quelque chose avec Al-Ittihad, et cela est clair dans les matchs qu'il a dirigés avec l'équipe en championnat de Saudi Pro League. »

Il a précisé : « Il veille toujours à donner des consignes et à bouger en dehors du terrain, et ses interventions sont toujours positives pour les joueurs, comme en témoignent les résultats positifs que l'équipe obtient jusqu'à présent. »

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Il a conclu : « Al-Ittihad a attiré un jeune entraîneur allemand, qui a réussi à s'intégrer rapidement dans l'ambiance de l'équipe. Le public l'a apprécié, et il est clair que ses instructions et son empreinte sont positives sur le terrain. »

Fussing a pris en main l'entraînement d'Al-Ittihad avant le début de la saison actuelle, après avoir réalisé une demi-saison remarquable avec son ancien club japonais du Gamba Osaka, avec lequel il a été sacré champion de la Ligue des champions d'Asie 2, aux dépens d'Al-Nassr.

Depuis son arrivée au stade d'Al-Inmaa, l'entraîneur allemand a réussi à mener les « Tigres » à la victoire lors de 5 matchs en Saudi Pro League, pour deux matchs nuls et sans subir la moindre défaite, occupant ainsi la deuxième place au classement avec 17 points, à une longueur d'Al-Hilal.

Par ailleurs, Fussing a conduit le club de Djeddah jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, ainsi qu'au franchissement du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Asie Elite, puis à la qualification pour la phase de championnat.

Al-Ittihad entame la phase de championnat de la compétition asiatique aujourd'hui lundi, en se rendant chez Al-Shamal du Qatar, au stade Al-Bayt à Al-Khor, pour la première journée.