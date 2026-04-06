En vidéo... L'ancien défenseur du FC Barcelone s'en prend à Mbappé : « Une seule erreur de ma part contre dix de la tienne »

Dans une déclaration qui a suscité une vive polémique au sein du milieu footballistique français, Samuel Umtiti, l'ancien défenseur du FC Barcelone, a vivement rejeté les propos tenus récemment par son compatriote Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

Mbappé avait abordé le sujet lors d'un entretien avec Achraf Hakimi, estimant que le poste de défenseur était l'un des plus faciles du football. Il avait déclaré qu'une équipe pouvait gagner sans attaquant, sans défenseur, voire sans gardien de but, mais que « sans un milieu de terrain solide, l'équipe n'avait aucun équilibre ».

Au sujet de la difficulté des postes évoquée par Mbappé, Umtiti a affirmé que le poste de défenseur sur le terrain est loin d’être aussi « facile » que certains l’imaginent.

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Omtiti a déclaré, lors de l’émission « L’After Foot » sur RMC : « Je ne comprends pas pourquoi il a dit ça, Kylian le sait très bien, je pense que je vais lui en parler ! ».

Omtiti a répondu, sur un ton résolument défensif : « C’est ce que disent souvent les attaquants. En défense, c’est tout à fait différent : une seule erreur et on en paie immédiatement le prix. Ce n’est donc pas forcément le poste le plus facile. »

L'ancien défenseur du FC Barcelone et de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du monde 2018 aux côtés de Kylian Mbappé, a ajouté : « C'est vrai que jouer à trois défenseurs offre plus de sécurité, mais on reste un défenseur au final. Si on perd un duel individuel, on sait que l'attaquant peut foncer directement vers le but et que le match est terminé. »

Umtiti a reconnu que les défenseurs parcourent moins de distance à la course que les attaquants, mais il a insisté sur l’aspect psychologique et mental difficile du poste, expliquant : « Quand tu termines un match en tant que défenseur, tu as mal à la tête, car tu dois être beaucoup plus concentré qu’un attaquant qui peut commettre dix erreurs sans que cela ait beaucoup d’impact. »

Omtiti a conclu son intervention en appelant au respect de tous les postes, déclarant : « Je ne pense pas qu’on doive dire qu’un poste est plus facile qu’un autre, tous les postes sont extrêmement importants. »