En vidéo : l'Allemagne ignore les appels des Pays-Bas et ouvre son compteur de buts avec Klopp

L'Allemagne a pris l'avantage sur son hôte néerlandais un but à zéro lors de la première mi-temps de la rencontre entre les deux sélections, ce jeudi soir, en ouverture de leur parcours en Ligue des nations de l'UEFA, sur la pelouse de la « Johan Cruyff Arena » à Amsterdam.

Le but allemand a été inscrit par Felix Nmecha, à la 32e minute, provoquant de vives protestations de la part des joueurs des Pays-Bas.

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Brian Brobbey, l'attaquant des Pays-Bas, a été victime d'une blessure, et ses coéquipiers ont demandé aux joueurs de l'Allemagne de mettre le ballon en touche pour qu'il soit soigné, mais les visiteurs ont refusé et ont poursuivi le jeu, jusqu'à ce que Nmecha se retrouve finalement le ballon devant lui après une tentative d'Adeyemi, et le joueur du Borussia Dortmund n'a eu qu'à le loger dans les filets des Pays-Bas.

Les locaux ont vivement protesté après le but contre le comportement des joueurs de l'Allemagne, et des altercations ont éclaté entre les deux parties, mais l'arbitre a maintenu sa décision.

L'arbitre espagnol Hernández Hernández avait auparavant refusé un but des Pays-Bas, marqué par Virgil van Dijk à la 13e minute, en raison d'une faute de Brian Brobbey sur le gardien allemand, Marc-André ter Stegen.

Brobbey a quitté le terrain sur blessure après le but de l'Allemagne, et Mika Mårdenborg est entré à sa place à la 35e minute.

La rencontre revêt également une importance particulière pour la sélection allemande, qui dispute son premier match officiel sous la conduite de l'entraîneur Jürgen Klopp, après une élimination surprise du Mondial 2026 dès les 32es de finale face au Paraguay aux tirs au but.

Les Pays-Bas aspirent quant à eux à retrouver leur équilibre avec Xavi, après leur élimination précoce elle aussi de la Coupe du monde 2026, face au Maroc aux tirs au but en 32es de finale.

L'Allemagne et les Pays-Bas évoluent dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA, qui comprend également la Serbie et la Grèce.







