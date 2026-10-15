Le Portugais José Gomes, entraîneur d'Al-Khaleej en Arabie saoudite, a révélé la vérité sur les informations qui circulent au sujet d'un retour sur le banc de son ancien club, le Zamalek, au cours de la période à venir.

Gomes a conduit Al-Khaleej à sa première victoire de la saison en cours en Roshn Saudi League, aux dépens d'Al-Feiha sur le score de 2-0, ce jeudi, lors de la neuvième journée de la compétition.

Après la rencontre, Gomes a été interrogé sur les informations évoquant une offre reçue pour entraîner le Zamalek prochainement. Il a démenti ces informations et affirmé sa volonté de rester à Al-Khaleej durant la période à venir.

L'entraîneur portugais a déclaré au journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Si vous suivez les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux et dans les médias en Égypte, vous allez devenir fou. »

Il a ajouté : « Si une histoire passe d'une personne à une autre dans une chaîne de 4 personnes, elle sera différente chez la quatrième personne. Imaginez alors avec 120 millions d'Égyptiens. Ces rumeurs sont fausses. »

Et de conclure : « Toute ma concentration est tournée vers le club d'Al-Khaleej, afin de construire un groupe solide, pour que nous réussissions à travailler ensemble de manière professionnelle. »

Pour rappel, Gomes a dirigé le Zamalek entre février et décembre 2024, le conduisant au sacre en Coupe de la Confédération et en Supercoupe d'Afrique, avant de rejoindre le club d'Al-Fateh, puis Al-Khaleej.