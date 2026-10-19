Avec une déclaration rare empreinte de considération et de reconnaissance, la légende italienne Fabio Cannavaro, lauréat du Ballon d'Or en 2006 et meilleur défenseur du monde, a enflammé les milieux du football par ses propos sans détour sur la star égyptienne Mohamed Salah.

Salah, la vedette de Trabzonspor, continue de recevoir de larges éloges de la part de grandes figures du monde du football, le dernier en date étant Cannavaro, invité de la chaîne égyptienne « On Sport » dans un entretien exceptionnel.

Au cours de l'émission, le défenseur italien inoubliable s'est vu poser une question directe et difficile : « Si tu avais joué à la même époque que Salah, t'aurait-il surpassé ? »

La réponse de Cannavaro a été remarquable et surprenante, puisqu'il a déclaré avec beaucoup d'humilité : « Salah est un immense talent. J'ai de la chance de ne pas avoir joué à la même époque que lui. Et oui, pour répondre à ta question, il m'aurait aussi dépassé dans le dribble. »

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Le champion du monde 2006 ne s'est pas contenté de cet aveu : il a aussi évoqué ses souvenirs du suivi du parcours de la star égyptienne depuis ses débuts sur les pelouses italiennes, affirmant qu'il avait été l'un de ses premiers admirateurs.

Cannavaro a déclaré : « Je l'ai apprécié lorsque je l'ai vu jouer avec la Fiorentina et la Roma en Serie A, et il s'est développé toujours davantage sous la direction de Jürgen Klopp à Liverpool. »

Il a ajouté, dans une évaluation globale du parcours de Salah : « C'est l'un des meilleurs attaquants de l'ère moderne. Il est devenu un footballeur aux multiples talents et complet. C'est l'un des meilleurs joueurs offensifs de ces derniers temps. »

La légende italienne a conclu ses propos par un grand message de reconnaissance envers le parcours du Pharaon égyptien, en déclarant : « C'est un plaisir pour moi d'être témoin de son grand développement et de le suivre sur le terrain. »











