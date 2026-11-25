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Liverpool a remporté une victoire méritée face aux Belges du Club Bruges (3-0), ce mercredi soir, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Alexander Isak a ouvert le score pour Liverpool à la 13e minute, avant que Florian Wirtz n'ajoute le deuxième but à la 79e minute, scellant la victoire nette des Reds 3-0 face au Club Bruges, puis l'attaquant suédois a inscrit son deuxième but, le troisième de Liverpool (83e).

Liverpool a affiché une nette supériorité tout au long de la rencontre, en s'appuyant sur son organisation défensive et sa rapidité dans la transition offensive. Les Reds ont dominé l'entrejeu et empêché le Club Bruges de construire des offensives dangereuses, tout en misant sur les passes courtes et les déplacements collectifs pour se créer des occasions.

Grâce à ce résultat, les Reds portent leur total à 12 points et occupent la cinquième place du classement des groupes, avec quatre victoires pour une défaite. De son côté, le Club Bruges reste bloqué à 9 points et pointe à la douzième place, avec trois victoires et deux défaites.

Liverpool a abordé la rencontre avec un état d'esprit résolument offensif et a rapidement pris le contrôle du jeu. Le premier but est tombé à la 13e minute par l'intermédiaire de l'attaquant Alexander Isak, qui a profité d'une occasion favorable dans la surface pour loger le ballon au fond des filets, donnant l'avantage à l'équipe anglaise et enflammant le public présent.

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Liverpool a maintenu sa pression après l'ouverture du score et a nettement dominé la possession, sans toutefois parvenir à creuser l'écart avant la pause. Les deux équipes sont ainsi rentrées aux vestiaires sur le score de 1-0 en faveur des locaux.

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Quelques minutes avant la mi-temps, la rencontre a connu un moment inquiétant lorsque l'ailier de Liverpool Victor Muñoz a été victime d'une intervention violente du joueur du Club Bruges Jorne Spileers. Muñoz s'est effondré au sol, en proie à la douleur, et a été évacué sur une civière après avoir reçu des soins sur le terrain, avant de quitter la pelouse et d'être remplacé par Rio Ngumoha.

Getty Images

Au retour des vestiaires, Liverpool a conservé son ascendant et sa maîtrise de l'entrejeu, cherchant à plier le match rapidement. Les Reds y sont parvenus en inscrivant le deuxième but à la 79e minute par Florian Wirtz, qui a conclu une action bien construite pour porter le score à 2-0 et confirmer la supériorité de son équipe.

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Alexander Isak a ajouté le troisième but de Liverpool à la 82e minute, sur une passe décisive du gardien Alisson Becker, confirmant la domination totale des Reds et portant le score à 3-0 face au Club Bruges, dans une action qui a mis en lumière le talent de l'attaquant suédois et sa capacité à faire la différence.

Malgré les tentatives tardives du Club Bruges pour réduire l'écart, la défense de Liverpool et son gardien sont restés vigilants, et la rencontre s'est achevée sur une victoire nette qui renforce la position des Reds au classement européen.

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Liverpool a une nouvelle fois démontré sa capacité à imposer son style et à dominer les grands rendez-vous, grâce à l'efficacité de ses attaquants et à son aptitude à saisir les occasions. Le Club Bruges, lui, a livré une prestation combative par moments, mais a manqué de l'efficacité offensive nécessaire pour rivaliser avec une équipe de la stature de Liverpool.

Grâce à ce succès, Liverpool poursuit son parcours positif dans la compétition et se rapproche un peu plus de la qualification pour la phase à élimination directe, tandis que le club belge aura besoin de meilleurs résultats lors des prochaines journées pour améliorer sa position dans le groupe.