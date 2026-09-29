En vidéo : il a sauvé la tête de Hossam Hassan, l'Égypte revient avec une large victoire du Soudan du Sud

L'équipe d'Égypte a signé une précieuse victoire face à son hôte, le Soudan du Sud, sur le score de 5-0 lors de la rencontre disputée au stade de Djouba, ce mardi soir, dans le cadre de la deuxième journée du groupe 2 des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Cette victoire a sauvé le sélectionneur Hossam Hassan d'un possible limogeage, des rapports de presse locaux ayant évoqué la possibilité de l'écarter, à la suite de la polémique née de ses déclarations contre le gardien Mohamed El Shenawy et de ses critiques acerbes visant le niveau des clubs du championnat égyptien de première division.

Le capitaine Mohamed Salah était absent de la rencontre, après avoir quitté le rassemblement de la sélection pour éviter de jouer sur un terrain en gazon synthétique, et c'est Rami Rabia qui a porté le brassard de capitaine à sa place.

Mais des rapports de presse ont également établi un lien entre le départ de Salah et les tensions présentes au sein du rassemblement de l'Égypte, du fait des déclarations de Hassan.

La rencontre a été marquée par le retour d'Omar Marmoush au but sous le maillot de l'équipe d'Égypte pour la première fois depuis mars dernier, tandis que Hamza Abdelkarim a inscrit son premier but international, mais Ahmed Fatouh est sorti sur blessure.

L'Égypte a récolté ses trois premiers points, pour prendre la tête du groupe 2 avec 4 points, alors que le Soudan du Sud reste sans point, à la dernière place.

L'Angola, troisième avec un point, recevra le Malawi, deuxième avec 3 points, dans le cadre de la deuxième journée, mardi prochain.

Marmoush met fin à sa disette, et blessure de Fatouh

L'équipe d'Égypte n'a pas livré une prestation convaincante en première période, paraissant gênée par la surface en gazon synthétique, mais elle a trouvé le chemin des filets à la 36e minute.

Ahmed Fatouh est parti sur le flanc gauche et a délivré un centre au ras du sol parfaitement exécuté, que Mostafa Zico a repris du pied gauche dans le petit filet.

L'Égypte a abordé la seconde période avec une meilleure prestation, et il n'a fallu que 4 minutes pour qu'Omar Marmoush accentue l'avance des visiteurs sur un face-à-face avec le gardien, après une passe de Mohanad Lasheen, mettant ainsi fin à une longue disette avec la sélection depuis son but face à l'Arabie saoudite, en mars dernier.

Mais Ahmed Fatouh a apporté la mauvaise nouvelle à Hossam Hassan, après avoir demandé son remplacement à la 52e minute à la suite d'une blessure à la cuisse, sur un duel, Karim Hafez entrant à sa place.

La prestation de l'Égypte s'est améliorée au fil du temps, et le remplaçant Ibrahim Adel a concrétisé la domination des Pharaons par un troisième but à la 75e minute d'une frappe puissante, profitant d'une passe en profondeur délivrée par Marwan Attia.

Le Soudan du Sud a abdiqué, ce qui a ouvert la voie à l'Égypte pour alourdir la note, et Marmoush a effectivement saisi l'occasion pour inscrire le quatrième but sur un nouveau face-à-face, après une passe d'Emam Ashour.

Hamza ouvre son compteur international

La rencontre a été marquée par l'entrée du jeune attaquant Hamza Abdelkarim, joueur du Barça, dans les cinq dernières minutes, à la place de Marmoush.

Abdelkarim a exploité l'occasion de la meilleure des manières en inscrivant son premier but international, le cinquième des Pharaons dans la rencontre de ce jour, dans le temps additionnel, sur un suivi d'un ballon du remplaçant Osama Faisal repoussé par le gardien devant le but.