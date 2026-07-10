Ibrahim Hassan, sélectionneur de l’équipe d’Égypte, a présenté ses excuses aux supporters égyptiens après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à l’Argentine.

L’équipe d’Égypte a été accueillie officiellement et chaleureusement à son arrivée au pays, ce vendredi matin.

« Je remercie les supporters pour le soutien immense qu’ils nous ont apporté tout au long du tournoi, nous avons toujours senti qu’ils avaient confiance en nos capacités », a déclaré Ibrahim Hassan dans une interview accordée à la chaîne On Sport.

Il a ajouté : « L’équipe d’Égypte méritait mieux que ce qu’elle a obtenu, mais malheureusement, nous avons été confrontés à des circonstances indépendantes de notre volonté, bien que nous n’ayons pas failli à notre devoir. »

« Nous menions 2-0 face à l’Argentine et nous étions en mesure de poursuivre notre parcours, n’eût été les graves erreurs d’arbitrage dont tout le monde a été témoin et qui ont révélé la vérité au monde entier, après notre élimination due à une intervention extérieure », a-t-il poursuivi.

Il a par ailleurs souligné : « Au moment de notre départ, de nombreuses personnes nous ont présenté leurs excuses pour ce qui s’est passé et nous ont assuré de leur soutien. Jamais auparavant une équipe nationale n’avait suscité une telle sympathie à l’échelle mondiale, ni quitté la compétition avec autant d’honneur. »

Il a ajouté : « Je tiens également à remercier les Égyptiens de l’étranger, adultes comme enfants, car le football et le sport en général renforcent le sentiment d’appartenance à l’Égypte chez la diaspora. »

Il a conclu : « Notre message aux joueurs égyptiens participant à la Coupe du monde a toujours été de ne pas s’arrêter à cette étape, mais de continuer à travailler avec confiance en ce qu’ils font. De plus, le staff technique a déployé des efforts considérables ; Hossam Hassan s’est occupé de tous les détails, a étudié les adversaires sans relâche, et tout le monde s’est donné à fond. »