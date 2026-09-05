En vidéo : Ibáñez ouvre le feu sur les supporters d'Al Ahly : ils jouaient contre nous !

Le défenseur brésilien d'Al-Ahli Saudi, Roger Ibañez, a ouvert le feu sur les supporters du club après la large victoire face à Al-Riyadh en Roshn Saudi League, estimant qu'ils jouaient contre « leur propre équipe ».

Al-Ahli s'est imposé face à Al-Riyadh sur le score de 5-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux formations hier vendredi soir, au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

Ibañez a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » après le match : « Les choses vont bien, Al-Ahli va bien, mais la seule chose dont je peux parler, ce sont les supporters. »

Il a ajouté : « Sur le terrain, nous nous battons pour l'équipe, tous ensemble, et c'est ce que nous faisons sur le terrain. Mais lorsque les supporters ne sont pas à nos côtés et que nos propres supporters commencent à siffler, ce n'est pas bon pour nous. »

Et de conclure : « Comme je l'ai dit, ils nous soutiennent toujours, et j'espère qu'ils resteront avec nous. J'ai déjà dit qu'ils étaient le douzième homme sur le terrain, mais aujourd'hui, ils ont joué contre nous. »

Ibañez fait référence aux sifflets lancés par les supporters contre l'Ukrainien Artem Bondarenko, milieu de terrain d'Al-Ahli arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk, sifflets qui n'ont pas cessé du début à la fin de la rencontre.

Le défenseur brésilien avait exprimé son mécontentement en quittant le terrain à la mi-temps, alors que son équipe menait sur un score de trois buts à zéro, en raison de la persistance des supporters à siffler Bondarenko.

Il est à noter que les supporters d'Al-Ahli avaient auparavant lancé une campagne pour empêcher la signature du milieu de terrain ukrainien, invoquant le besoin d'un meilleur joueur au milieu de terrain, avant que le club n'insiste finalement pour le recruter.

Ce transfert avait suscité la colère des supporters, notamment envers l'ancien directeur sportif portugais Rui Pedro Braz, avant qu'une décision ne soit prise concernant son départ de son poste avant-hier jeudi.