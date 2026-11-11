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Hussein Labib, président du club de Zamalek, a dévoilé de nombreuses coulisses passionnantes concernant le club, en particulier au sujet de la société de football, ainsi que du derby face au rival traditionnel, Al Ahly.

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Hussein Labib a accordé un entretien rare après une longue absence au journaliste Ibrahim Abdelgawad, sur la chaîne « On Sport », afin de répondre à de nombreuses interrogations qui occupent l'esprit des supporters du Zamalek ces derniers temps.

Les coulisses de la société du football au Zamalek

Dans un premier temps, Hussein Labib est revenu sur la raison de son refus de lancer la société du football à la fin de la saison dernière, avant de l'accepter finalement au début de la saison en cours.

Le président du Zamalek a déclaré à ce sujet : « À la fin de la saison dernière, l'idée de la société de football nous a été présentée, à l'époque où l'ancien directeur sportif John Edward était présent, et ce n'était pas le bon moment. »

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Il a ajouté : « À ce moment-là, nous n'avions qu'une seule offre pour la société du football, et je voulais obtenir les meilleures offres, à travers une évaluation de certaines activités du football, et il n'y avait aucune raison de se précipiter. »

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Il a poursuivi : « Ce qui a été avancé, à savoir que l'offre venait de John Edward et que son objectif était de prendre le contrôle du Zamalek, est faux. Le directeur sportif a réalisé une performance qui s'est soldée par le sacre en championnat d'Égypte. »

Il a continué : « J'ai la chance que mon nom soit associé au sacre en championnat d'Égypte la saison dernière, car c'était un miracle, puisque même les plus optimistes souhaitaient seulement que l'équipe participe aux compétitions africaines. »

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Dans un autre registre, Labib a affirmé : « Il n'est pas question de vendre le Zamalek, car personne ne peut évaluer le club. Toute l'idée consiste à transférer certains actifs liés à l'activité du football, à savoir l'équipe première, le secteur des jeunes, les académies, le sponsoring et les revenus. »

Il a ajouté : « Ces actifs seront transférés du Zamalek vers la société du football, qui se chargera ensuite de les commercialiser. C'est une nécessité en raison du déficit financier, et l'objectif final est de remporter des titres. »

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Il a précisé : « Jusqu'à présent, il n'existe aucun engagement envers qui que ce soit dans le monde concernant la société du football, et aucun pourcentage précis n'a été convenu avec un quelconque investisseur. »

Il a expliqué : « Ce que nous privilégions sans aucun doute, c'est que le Zamalek détienne la plus grande part dans la société du football, de sorte qu'aucun investisseur, à lui seul, ne possède une part supérieure à celle que détient le Zamalek. »

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Il a développé : « Plus le nombre d'investisseurs est élevé, plus cela est dans l'intérêt du Zamalek. L'objectif final est de créer la société du football de manière appropriée, que cela se produise sous mon mandat ou même après mon départ. »

La contestation de l'arbitrage du match au sommet

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Le président du Zamalek a également évoqué la raison de la contestation de l'arbitrage du match au sommet contre le rival traditionnel, Al Ahly, alors qu'il avait défendu les arbitres égyptiens avant le début de la saison en cours du championnat.

Labib a déclaré à ce sujet : « Le premier communiqué avait pour objectif de saluer les arbitres égyptiens compétents, afin de les faire progresser et de les développer, et c'est là notre rôle national. »

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Il a ajouté : « Nous avons ressenti une injustice dans certains matchs, en raison de décisions différentes prises d'un match à l'autre. C'est pourquoi nous avons réclamé que l'arbitrage soit appliqué selon le même critère, sans deux poids deux mesures. »

Concernant la possibilité de demander des arbitres étrangers, il a répondu : « Chaque cas a son traitement. Nous ne savons pas si nous demanderons des arbitres étrangers à l'avenir, mais tant que c'est notre droit, nous pourrions en user en cas de besoin. »