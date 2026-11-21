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Hussein Abdulghani, légende du football saoudien, estime que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, est le principal problème de l'équipe, après la défaite dans le Clasico face au rival historique, Al-Ahli.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Nassr, hier soir, vendredi, à l'Alinma Stadium de Djeddah, lors d'un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

« Tout le monde connaît le problème d'Al-Nassr, mais ils font semblant de ne pas le voir », a déclaré Hussein Abdulghani après la rencontre, dans l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 ».

Et d'ajouter : « Tout le monde s'accorde à dire que Ronaldo a été un immense joueur, etc., mais laissons cela de côté. La question est la suivante : est-il un joueur utile à l'équipe à l'heure actuelle, surtout dans les matchs disputés ? »

Mohammed Noor, autre légende du football saoudien, a répondu à ces critiques : « Ronaldo joue en attaque, et le rôle d'un attaquant sur le terrain, c'est de marquer des buts. »

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Ce à quoi Hussein Abdulghani a rétorqué : « Marquer des buts n'est pas le seul rôle d'un attaquant, il en a d'autres. Il ne peut pas marquer un but puis être un point faible pour l'équipe le reste du match. »

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Abdulghani a ensuite posé une question directe à Mohammed Noor : « Aimerais-tu que Ronaldo joue à Al-Ittihad en ce moment ? » Réponse de ce dernier : « Non. »

Hussein Abdulghani a poursuivi : « Nous parlons d'un point de vue technique. Ronaldo est un grand joueur, mais il n'est plus capable d'apporter un plus. Al-Nassr a besoin d'un attaquant capable de faire des différences individuelles, et pas d'un joueur simplement présent pendant 90 minutes. »

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Avant de lâcher : « Et disons la vérité : que les supporters d'Al-Nassr prient pour que Ronaldo marque son 1 000e but, et qu'on en finisse avec cette histoire. »

Par ailleurs, Hussein Abdulghani a refusé de considérer qu'un 1 000e but de Ronaldo en carrière serait un exploit pour Al-Nassr, assurant que le club n'en tirerait aucun bénéfice.

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« Qu'est-ce qu'Al-Nassr gagnera au 1 000e but de Ronaldo ? Est-ce que ce sera un titre pour le club ? », s'est-il interrogé. Mohammed Noor lui a répondu : « Le nom du club sera associé au joueur lorsqu'il réalisera cet exploit. »

Et Abdulghani de conclure : « Je ne parle pas seulement du match contre Al-Ahli, mais de tous les matchs depuis le début de la saison. Personne ne le dit par peur des fans de Ronaldo, mais c'est un joueur négatif pour Al-Nassr, et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, on les connaît. »

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Ronaldo avait ouvert le score pour Al-Nassr face à Al-Ahli à la 14e minute de jeu, après une erreur fatale du Français Valentin Atangana, milieu de terrain d'Al-Ahli.

L'autre Portugais, Samu Costa, milieu d'Al-Nassr, a pressé Atangana au milieu de terrain et lui a chipé le ballon, avant que celui-ci ne parvienne à Ronaldo, qui l'a expédié directement dans les filets du Sénégalais Edouard Mendy, gardien d'Al-Ahli.

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Il s'agissait du premier but de la star portugaise depuis sa retraite du football au niveau international, le jeudi 5 novembre dernier, puisqu'il n'avait disputé aucun match depuis.

Ce but a également fait de Ronaldo le meilleur buteur de l'histoire d'Al-Nassr dans les Clasicos face à Al-Ahli en Roshn Saudi League, selon les statistiques d'« Opta ».

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Ronaldo a atteint la barre des cinq buts dans les Clasicos contre Al-Ahli en Roshn Saudi League, rejoignant ainsi Mohammed Al-Sahlawi et le Brésilien Anderson Talisca, deux anciennes stars d'Al-Nassr.

Par ailleurs, le Madérien a porté son total à 9 buts cette saison en Roshn Saudi League, ce qui lui permet d'occuper seul la deuxième place du classement des buteurs, à 5 longueurs de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli.

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Ronaldo poursuit aussi sa marche vers le 1 000e but de sa carrière : sa réalisation face à Al-Ahli était la 986e, ce qui le place à seulement 14 buts de ce cap historique sans précédent.

Cristiano Ronaldo a toutefois manqué un penalty à la 18e minute de jeu. Il avait pourtant réussi à tromper le Sénégalais Edouard Mendy, gardien d'Al-Ahli, en plaçant le ballon à contre-pied, mais celui-ci a heurté le poteau droit.

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Selon « Opta », Ronaldo a manqué les deux penalties qu'il a tirés cette saison en Roshn Saudi League, après en avoir déjà raté un face au gardien Marcin Bułka lors de la victoire 1-0 contre Neom, le 20 octobre dernier.

C'est autant que le total de penalties manqués par Ronaldo la saison dernière en Roshn Saudi League, où il en avait converti 6 sur 8.

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En outre, c'est la première fois que Ronaldo rate deux penalties consécutifs en Roshn Saudi League depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec Manchester United.