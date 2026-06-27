En vidéo, Hossam Hassan affirme : « Je n’ai pas joué pour le match nul contre l’Iran, et je ne crains pas d’affronter le Brésil et l’Argentine. »

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a affirmé qu’il ne visait pas le match nul contre l’Iran lors de la Coupe du monde 2026, précisant qu’il ne redoutait aucun des cadors de la compétition.

Les Pharaons ont arraché un précieux match nul 1-1 face à l’Iran ce samedi matin lors de la dernière journée du groupe 7, et se sont qualifiés à la deuxième place avec 5 points, juste derrière la Belgique, leader du groupe à la différence de buts.

Les Pharaons défieront l’Australie vendredi soir en seizièmes de finale, puis, en cas de qualification, le vainqueur de la rencontre Argentine-Cap-Vert.

Interrogé en conférence de presse sur une éventuelle gestion du score après la sortie sur blessure de Mohamed Salah en seconde période, Hossam Hassan a rétorqué avec fermeté.

Hassan a répondu : « Nous avons été la meilleure équipe sur le terrain, que ce soit avec Salah ou après son remplacement. Nous avons dominé jusqu’à la blessure d’Ahmed Fathou et nous étions les plus proches de la victoire. »

Il a ajouté : « Nous avons joué pour gagner et nous avons tout donné. Je n’ai pas pensé à notre prochain adversaire ; que ce soit le Brésil, l’Allemagne, l’Argentine ou même la Belgique une deuxième fois, nous les affronterons sans crainte. »

Il a rappelé que toutes les équipes présentes au Mondial sont fortes, et que l’Australie, en se qualifiant pour le deuxième tour, a prouvé sa valeur.

Il a conclu ce volet en affirmant : « N’importe quelle équipe déjà qualifiée avant le match aurait pu jouer de manière défensive, mais ce n’est pas notre choix. »

Concernant les blessures qui touchent son effectif, il a répondu : « Nous encaissons beaucoup de blessures, mais si je m’inquiétais de l’absence d’un joueur, je dirais que je ne suis pas fait pour entraîner l’équipe nationale ; j’ai de grands joueurs capables de pallier ces absences. »

Mohamed Salah et Ahmed Fathou ont été touchés lors de la rencontre, tandis que Hossam Abdel-Majeed et Hamdi Fathi étaient déjà à l’infirmerie après le match contre la Nouvelle-Zélande.

La suspension de Mostafa Mohamed face à l’Australie a également été confirmée.

Interrogé sur sa prosternation après l’annulation du but iranien pour hors-jeu en fin de match, il a expliqué : « Dans un premier temps, j’ai constaté une faute en faveur de Mostafa Shoubir et un hors-jeu d’un joueur iranien. Je me suis prosterné pour remercier Dieu après l’annulation du but, car je refuse la défaite et je voulais me qualifier sans perdre. »