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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo : Harry Kane gâche la fête de Baturina… et fait chuter les Croates pour la deuxième fois

H. Kane
L. Modric
Angleterre
Coupe du monde
Angleterre vs Croatie
Croatie
M. Baturina
Angleterre
Croatie
É.-U.

Une soirée de Coupe du monde bouillonnante !

Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, Martin Batorina a d’abord égalisé pour la Croatie d’une belle tête, avant que Harry Kane ne redonne l’avantage à l’Angleterre d’un penalty précis, refroidissant net l’élan des « Foudroyants » et maintenant les « Trois Lions » aux commandes.

L’égalisation croate est intervenue à la 37^e minute : bien lancé par Petar Susić, Martin Batorina a conclu une action collective parfaitement menée, répondant ainsi au penalty transformé par Harry Kane pour les Three Lions.

Susić, lancé depuis le milieu du terrain, a transpercé la défense anglaise d’une passe en profondeur. Baturina, surgissant depuis l’arrière, a repris le ballon et l’a expédié à gauche du gardien, ramenant le score à l’égalité et faisant exploser de joie les supporters croates.

Les Three Lions n’ont laissé que sept minutes à leur hôte pour savourer, car, à la 44^e minute, Declan Rice a récupéré le ballon au milieu de terrain et adressé une passe en profondeur millimétrée derrière la défense. 

Harry Kane a brillamment contrôlé cette passe décisive, a maîtrisé le ballon de la poitrine dans la surface de réparation, puis a décoché un tir rasant qui s'est logé dans le coin opposé, inscrivant ainsi son deuxième but personnel et gâchant la joie des Croates juste avant la mi-temps.

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