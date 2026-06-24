En vidéo : Haïti met fin à l’invincibilité du Maroc, qui dura depuis la dernière réalisation de Cristiano Ronaldo

La sélection haïtienne a mis fin à une série remarquable du Maroc lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, ce jeudi matin, lors de la troisième et dernière journée.

Haïti a ouvert le score dès la 10e minute par Leni Joseph, dont une talonnade a lobé le gardien Yassine Bono avant de finir au fond des filets.

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Le sélectionneur de l’Iran estime par ailleurs être « victime d’une injustice en Coupe du monde… et le match contre l’Égypte fera exception ».

Il s’agit du premier but encaissé par les Lions de l’Atlas lors d’une phase de groupes depuis leur défaite 1-0 contre le Portugal le 20 juin 2018 en Russie.

C’est la légende portugaise Cristiano Ronaldo qui avait ouvert le score dès la 4e minute.

Rappelons que les « Lions de l’Atlas » avaient entamé leur parcours dans la Coupe du monde 2026 par un match nul contre le Brésil (1-1), avant de s’imposer face à l’Écosse (1-0) lors de la deuxième journée.







