L'Espagnol Marc Cucurella a ranimé sa célèbre et moqueuse chanson au sujet de la star norvégienne Erling Haaland, à l'occasion des célébrations organisées à Madrid pour l'accueil des nouveaux champions du monde.

Micro en main sur le podium et devant les supporters, Cucurella a lancé : « Haaland tremble ! », avant que la foule ne lui réponde avec enthousiasme, selon les paroles de la chanson : « Parce que Cucurella arrive ! ».

Le défenseur de Chelsea avait interprété une version plus longue de cette chanson après le sacre de l'Espagne à l'Euro 2024. À l'époque, la réponse de l'attaquant de Manchester City n'avait pas tardé, puisqu'un mois seulement plus tard il inscrivait un but lors de leur premier duel. Haaland avait alors commenté : « Cucurella est un type amusant ; la saison dernière il m'a demandé mon maillot, et cet été il chante une chanson sur moi. Ça ne me dérange vraiment pas ».

Plus tard, Cucurella avait expliqué que la chanson était en réalité un hommage et une reconnaissance du niveau de Haaland, soulignant qu'on ne compose une chanson au nom d'un joueur que s'il est une star mondiale et hors du commun, personne ne chantant au nom d'un joueur inconnu.

Cucurella avait alors assuré qu'il ne regrettait pas son geste et qu'il était prêt à réentonner la chanson, ce qu'il a effectivement fait lors des dernières célébrations. Cet épisode n'est pas passé inaperçu en Norvège, où il a bénéficié d'une large couverture médiatique, la radiotélévision norvégienne « NRK » titrant en une de sa page d'accueil : « Cucurella chante sur Haaland. Encore ».