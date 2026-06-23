En vidéo : Haaland et ses coéquipiers font monter la fièvre de la Coupe du monde en célébrant leur but avec la mythique danse des Vikings

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la sélection norvégienne a non seulement battu le Sénégal, mais offert un spectacle historique en marge du match. Des millions de spectateurs ont qualifié sa célébration de « plus belle de l’histoire de la Coupe du monde ».

Dès le coup de sifflet final, les joueurs, emmenés par Erling Haaland et Martin Ødegaard, se sont alignés au centre du terrain. Puis, le rituel a commencé : des frappes sèches sur la poitrine et des cris de guerre collectifs ont fait vibrer les tribunes, évoquant les exploits des guerriers vikings d’antan.

L’histoire du célèbre cri

Ce rituel n’est pas né de nulle part : les chroniques vikings relatent que, debout sur leurs drakkars, les guerriers poussaient ces mêmes cris pour terroriser leurs adversaires et se donner du courage avant de toucher terre.

Les Norvégiens ont fait revivre cet héritage : même rythme, même puissance, même regard… Le temps d’un rituel, les joueurs sont devenus guerriers, le terrain un champ de bataille, et le public un témoin transporté mille ans en arrière.

Le monde entier applaudit les Vikings.

Les images de la séquence, virales en quelques heures, totalisent des millions de vues et récoltent les éloges de la planète foot ; même les supporters sénégalais, malgré la défaite, saluent ce spectacle grandiose.

L’entraîneur norvégien a résumé l’esprit du moment : « Nous voulions montrer notre mentalité. Nous sommes les descendants des Vikings et, aujourd’hui, nous nous sommes battus comme eux. Cette victoire est pour nous et cette célébration est un hommage à notre histoire. »