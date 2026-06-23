Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la sélection norvégienne a non seulement battu le Sénégal, mais offert un spectacle historique en marge du match. Des millions de spectateurs ont salué sa célébration comme la « plus belle de l’histoire de la Coupe du monde ».

Dès le coup de sifflet final, les joueurs, emmenés par Erling Haaland et Martin Ødegaard, se sont alignés au centre du terrain. Puis, le rituel a commencé : des frappes régulières sur la poitrine et des cris de guerre collectifs ont fait trembler les tribunes, évoquant les exploits des guerriers vikings d’antan.

L’histoire du « cri légendaire »

Cette célébration n’est pas le fruit du hasard : les historiens relatent que, lors de leurs expéditions, les guerriers vikings se dressaient sur leurs drakkars et lançaient des cris impressionnants pour intimider l’ennemi et galvaniser leurs compagnons avant le débarquement.

Les Norvégiens ont fait revivre cet héritage : même rythme, même puissance, même regard… Le temps d’un rituel, les joueurs se sont mués en guerriers, le terrain en champ de bataille et le public en témoin d’un bond de 1 000 ans en arrière.

Le monde entier applaudit les Vikings.

Les images de la séquence, diffusées à la vitesse d’un éclair, ont cumulé des millions de vues en quelques heures ; les internautes du globe la qualifiant de « célébration emblématique de la Coupe du monde ». Même les supporters sénégalais, malgré l’amertume de la défaite, se sont levés pour saluer ce spectacle impressionnant.

L’entraîneur norvégien a résumé l’esprit du moment : « Nous voulions montrer notre mentalité. Nous sommes les descendants des Vikings et, aujourd’hui, nous nous sommes battus comme eux. Cette victoire est pour nous, cette célébration est pour notre histoire. »