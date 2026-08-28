En vidéo : Haaland et Cherki offrent à City une victoire écrasante face à Crystal Palace

Manchester City a signé sa deuxième victoire dans la nouvelle édition de la Premier League en s'imposant sur la pelouse de son hôte Crystal Palace (4-1), ce vendredi soir au Selhurst Park, dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Angleterre.

Manchester City, dirigé par l'entraîneur Enzo Maresca, a poursuivi son début positif en Premier League, après sa victoire sur Bournemouth lors de la première journée (2-1), portant son total à 6 points en tête provisoire du classement, tandis que Crystal Palace est resté sans le moindre point, après sa défaite lors du match d'ouverture face à Everton (2-0), et occupe ainsi la dernière place.





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Erling Haaland a ouvert le score pour Manchester City à la 17e minute, après s'être élevé sur un centre d'Antoine Semenyo et avoir placé le ballon de la tête dans les filets de Dean Henderson.

Rayan Cherki a doublé l'avance de City à la 54e minute, après avoir démarré dans la surface de réparation et éliminé plus d'un défenseur, avant de tirer du pied gauche dans le petit filet, profitant d'une passe de Phil Foden.





Crystal Palace a réduit l'écart seulement deux minutes plus tard, sur un but contre son camp survenu après un coup franc exécuté par Jérémy Bilino, qui a rebondi sur la barre transversale avant de heurter le gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, puis de terminer sa course dans les filets.

Mais Cherki est revenu inscrire son deuxième but personnel, et le troisième pour Manchester City, à la 59e minute, d'un tir en dehors de la surface de réparation, après une passe de Josko Gvardiol.

Et à la 84e minute, Haaland a répété ce qu'avait fait Cherki, ajoutant son deuxième but et le quatrième pour City, d'une frappe puissante depuis une position proche du but, après une course et une passe de Foden, pour clore le match sur une victoire des visiteurs (4-1).

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