La sélection norvégienne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après sa victoire palpitante face à la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposées ce mardi soir au stade de Dallas, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

La rencontre, rythmée et ouverte, a offert des occasions précoces : la première véritable opportunité est revenue aux « Éléphants » ivoiriens à la 21e minute, après une percée tranchante de Konan sur le côté gauche de la surface, conclue par une frappe rasante qui a frôlé le poteau norvégien.

La star Haaland s’est signalée à la 37e minute en plaçant une tête sur un centre précis, mais sa tentative, trop molle, est tombée dans les gants du gardien Fofana.

Les Scandinaves n’ont pas tardé à concrétiser : à la 39^e minute, le jeune Nosa s’infiltrait avec aisance sur le flanc gauche et expédiait une frappe enroulée dans la lucarne ivoirienne.

Avec ce but, Nosa (21 ans et 2 mois) entre dans l’histoire comme le plus jeune joueur norvégien à marquer en Coupe du monde. Son exploit ne s’arrête pas là : il devient le deuxième footballeur norvégien à marquer en phase à élimination directe de la Coupe du monde, le premier depuis 88 ans et le but d’Arne Brøstad contre l’Italie en 1938.

La Norvège a failli doubler la mise peu après, à la 42e minute, lorsque Sorloth a servi de la tête Haaland, totalement démarqué dans la surface de réparation, mais la frappe de ce dernier a heurté Sangaré et est passée à côté du poteau. Juste avant la mi-temps, la Côte d’Ivoire a tenté d’égaliser par une tête d’Agbado, suite à un coup franc, mais le ballon est passé tout près du poteau.

Dès la reprise, les Ivoiriens ont accentué la pression et manqué une occasion en or d’égaliser à la 55^e minute : Pépé, profitant d’un dégagement défensif confus, s’est présenté seul face au but, mais Nylund a repoussé sa tentative.

À la 67^e, la Norvège a failli plier l’affaire : Hegim enroule une frappe puissante depuis l’intérieur de la surface, mais Diallo repousse le danger sur sa ligne.

Cette intervention défensive décisive s’est transformée en action offensive payante : à la 74^e minute, après une série de dribbles envoûtants sur le côté droit de la surface, Diallo a effacé la défense norvégienne avant d’envoyer une frappe puissante au fond des filets, permettant aux Éléphants de revenir au score.

Au plus fort de l’intensité, « le Destructeur » Haaland est entré en scène à la 86^e minute pour jouer les héros. Profitant d’une passe rasante et précise de Berg, il a, laissé sans marquage, facilement envoyé le ballon au fond des filets, inscrivant le but de la victoire décisif pour la Norvège au milieu d’une joie immense.

Il s’agit de la quatrième participation de la Norvège à la Coupe du monde ; elle a ainsi réitéré son plus grand exploit en atteignant les huitièmes de finale, comme elle l’avait fait lors de la Coupe du monde 1998 en France (à noter qu’elle s’était également qualifiée pour ce stade lors de l’édition de 1938, mais que le tournoi commençait alors directement par les huitièmes de finale).

Grâce à ce succès précieux, la Norvège se prépare à un choc de haut vol en huitièmes de finale face au géant sud-américain, le Brésil, qui a pour sa part éliminé le Japon 2-1.