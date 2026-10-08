S'il y avait le moindre doute sur l'engagement des joueurs de Manchester City, en plein cœur de l'affaire du club anglais et de sa condamnation pour infractions financières en Premier League, la star de l'équipe, Erling Haaland, a été l'un des premiers à prendre la parole.

Le journal AS a publié les déclarations de Haaland, lors d'un entretien accordé aux médias officiels du club, avant le match des Citizens face à Liverpool au stade d'Anfield.

Haaland, sans faire le moindre commentaire sur la décision de la commission indépendante qui a officiellement condamné Manchester City, a évoqué à quel point il est attaché au club.

L'attaquant norvégien a déclaré : « Cet endroit compte beaucoup pour moi, et le Royaume-Uni en général. Ma famille a vécu ici pendant 10 ans. C'est un endroit particulier pour nous. »

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Il a ajouté : « Manchester City compte beaucoup pour moi, et les supporters aussi comptent beaucoup pour moi. Je suis moi-même un supporter du club et j'ai le sentiment d'appartenir à cette famille. »

Il a insisté : « Nous devons rester unis, nous soutenir les uns les autres et rester positifs. Quoi qu'il arrive dans la vie, nous devons toujours sourire, être positifs, regarder vers l'avant et essayer de gagner des matchs de football et de profiter de l'instant présent. »

Selon le journaliste David Ornstein, il n'existe pas de clauses de relégation dans les contrats des joueurs de Manchester City, car ils n'ont jamais imaginé que ce jour viendrait, après avoir toujours clamé leur innocence dans cette affaire.

La visite des hommes de l'entraîneur Enzo Maresca au stade d'Anfield, prévue dimanche prochain, sera la première apparition de City après la révélation de sa condamnation dans l'enquête relative à la Premier League.

Haaland a déclaré : « Jouer contre Liverpool est toujours quelque chose de particulier. Les matchs là-bas, à Anfield, sont toujours particuliers. J'y ai gagné, j'y ai fait match nul et j'y ai aussi perdu. »

Il a précisé : « Chaque match de Premier League est différent, et chaque match contre Liverpool est toujours particulier. Je pense que les supporters de Manchester City vont profiter de ce moment. »











