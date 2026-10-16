En vidéo : Guardiola vole la vedette aux stars du Barça lors d'une soirée de basket européen

Lors d'une soirée sportive aux couleurs du basket-ball, les regards n'étaient pas uniquement tournés vers l'affrontement entre le Barça et l'Olympiakos en Euroligue de basket-ball : la légende du club, Pep Guardiola, a volé la vedette dans un Palau Blaugrana comble.

La salle a connu une affluence exceptionnelle, les supporters blaugrana s'étant déplacés en nombre pour encourager leur équipe face au champion de Grèce. Mais la grande surprise se trouvait dans les tribunes, avec la présence de l'entraîneur légendaire de Barcelone et de Manchester City.

Des chants qui forcent Pep à se lever

Certains supporters n'ont remarqué la présence de l'emblème du Barça qu'au milieu du deuxième quart-temps, et la salle a soudain explosé en chants retentissants à son nom : « Pep, Pep Guardiola ».

Les chants ont pris une telle ampleur que l'ancien joueur et entraîneur de Barcelone a dû se lever, un large sourire sur le visage, saluant le public les bras levés et envoyant des baisers en l'air, une séquence qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.





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L'apparition particulière d'une autre légende

Guardiola n'était pas la seule légende présente : la star tchèque Jan Vesely, ancien joueur de Barcelone, qui a quitté l'équipe à la fin de la saison dernière en raison d'une blessure au genou, était également là, refusant de manquer ce choc de son ancienne formation.

Vesely est considéré comme l'une des légendes du basket-ball européen, lui qui a conclu une carrière exceptionnelle couronnée par le titre d'Euroligue en 2017 avec le club turc de Fenerbahçe, aux côtés de l'entraîneur légendaire Zeljko Obradovic, et qui a été élu meilleur joueur de la compétition lors de la saison 2018-2019.

En 15 saisons d'Euroligue, Vesely a disputé 414 matches et a pris sa retraite en détenant le record du plus grand nombre de tirs à deux points de l'histoire de la compétition (1701), le quatrième meilleur indice d'efficacité (5481), le sixième total de points (4359) et le troisième total de rebonds (1906).

« J'ai pris la meilleure décision »

Dans un entretien accordé à la chaîne Movistar pendant la rencontre, Vesely est revenu sur sa vie après la retraite : « La vie est formidable en ce moment. Je profite de mon temps avec ma famille, j'ai davantage de temps libre et je ne voyage plus beaucoup. Le passé me manque, mais je crois que j'ai pris la meilleure décision ; c'était le bon moment. Je vis toujours à Barcelone. »



