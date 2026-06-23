En vidéo : grâce au but de Ronaldo, la Coupe du monde 2026 entre dans l'histoire

L'édition 2026 de la Coupe du monde bat déjà des records : les sélections ont inscrit un nombre historique de buts avant même la conclusion de la deuxième journée de la phase de groupes.

Le deuxième but de Cristiano Ronaldo (le troisième de la sélection portugaise) inscrit face à l’Ouzbékistan ce mercredi, lors de la 2ᵉ journée du groupe 11, est le 137ᵉ de cette édition après seulement 45 rencontres.

Selon le site de statistiques « Opta », l’édition 2026 devient ainsi celle qui compte le plus grand nombre de buts marqués en phase de groupes dans l’histoire de la compétition.

Ce total dépasse déjà le précédent record de 136 buts en 48 matchs, établi lors de l’édition 2014.

Le compteur n’a cessé de grimper : Abdouvahed Nemetov, le gardien ouzbek, a marqué contre son camp, avant que Rafael Leão n’ajoute un cinquième but, fixant le score final à 5-0 en faveur des Européens.

Ce total devrait encore grimper lors des rencontres restantes de la phase de groupes, l’élargissement à 48 sélections ayant augmenté le nombre de matchs.

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