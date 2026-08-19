Dans une rencontre amicale à caractère officiel, le FC Barcelone espagnol s'est imposé face à son hôte égyptien d'Al Ahly sur le score de 2-1, lors du match qui a opposé les deux équipes ce mercredi au stade Spotify Camp Nou de Barcelone, dans le cadre du Trophée Joan Gamper amical.

Le match a connu une forte affluence et une intensité tactique élevée entre le champion d'Espagne et le champion d'Afrique, avant que les Blaugranas ne prennent l'avantage grâce à un doublé en première mi-temps, tandis qu'Al Ahly a réduit l'écart en début de seconde période.

Une première mi-temps catalane par excellence : Hamza marque, Raphinha confirme

Le match a débuté par un pressing précoce des Égyptiens, les joueurs d'Al Ahly ayant montré les crocs en appliquant un pressing haut et intense sur la défense de Barcelone à la 13e minute, dans une tentative de perturber la construction du jeu par l'arrière et d'étouffer précocement la possession catalane.

Mais l'expérience et la sérénité de la bande de l'entraîneur Hansi Flick sont rapidement intervenues, les joueurs des Blaugranas parvenant à absorber la fougue et à démanteler avec brio le pressing égyptien, en calmant le rythme du jeu et en faisant circuler intelligemment le ballon à la recherche des espaces.

Barcelone a tenté d'imposer son style habituel et de contrôler le cours du jeu, et les premières minutes ont vu les premiers accrochages physiques après une intervention tactique du défenseur Eric García pour stopper la percée de la star Achraf Bencharki.

La première occasion dangereuse de Barcelone est venue après une passe astucieuse de Fermín López qui a exploité une erreur du gardien Mostafa Chobeir dans sa sortie, avant que le défenseur Mohamed Hany n'intervienne et n'écarte le ballon avec succès. Puis une véritable occasion s'est présentée à Raphinha dans la surface, mais le défenseur Amr El Gazzar a dévié sa frappe de la tête en corner, avant que le Brésilien n'expédie une frappe lointaine qui est passée à côté du poteau.

Barcelone a poursuivi sa menace, Chobeir repoussant une occasion nette du jeune attaquant Hamza Abdelkarim, tandis qu'un contre d'Al Ahly n'a pas abouti après que Ahmed Sayed Zizo a été signalé hors-jeu.

À la 30e minute est survenu le moment du premier but, après un superbe échange de ballon entre Alejandro Balde et Raphinha, qui a délivré une passe précise laissant le latéral seul, pour envoyer un centre parfait que Hamza Abdelkarim a placé au fond des filets sans difficulté. Le jeune joueur a refusé de célébrer par respect pour son ancien club, Al Ahly.

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Barcelone a failli doubler la mise après une série d'occasions dangereuses, débutée par une nouvelle erreur de Chobeir exploitée par Lamine Yamal, puis une frappe de Fermín, avant que Karim Fouad ne sauve sa cage et n'écarte la frappe d'Espart avant qu'elle ne parvienne aux filets.

À la 45e minute, Raphinha a concrétisé la supériorité catalane par un deuxième but sur une superbe frappe que Chobeir n'a pas pu arrêter, et la première mi-temps s'est achevée sur l'avantage de Barcelone 2-0.

Un sursaut rouge : Zizo marque et El Shenawy sauve Al Ahly

Au coup d'envoi de la seconde période, Barcelone a démarré fort et a failli marquer en exploitant une erreur grossière du gardien remplaçant Mohamed El Shenawy.

Mais la réplique d'Al Ahly est venue rapidement, puisqu'à la 51e minute Ahmed Sayed Zizo a inscrit le premier but d'Al Ahly lors de la première véritable attaque de son équipe, après avoir transpercé la défense de Barcelone d'une passe magique et logé le ballon dans les filets, ramenant le score à 2-1.

Le but de Zizo a donné une grande impulsion offensive aux Égyptiens, l'équipe commençant à prendre la possession et à construire ses attaques, et le remplaçant Mohamed Magdy Afsha a failli égaliser, mais l'arbitre a annulé la tentative pour hors-jeu à la 60e minute.

Barcelone est revenu à l'attaque à la 67e minute, mais El Shenawy s'est illustré et a repoussé avec brio une action dangereuse qui a préservé l'écart d'un seul but.

À la 70e minute, le match a connu une scène controversée après la chute de Koka dans la surface de réparation de Barcelone, au milieu de fortes réclamations des joueurs d'Al Ahly pour l'octroi d'un penalty, mais l'arbitre de la rencontre a décidé de laisser le jeu se poursuivre.

Le suspense s'est prolongé, puisqu'à la 78e minute Mohamed El Shenawy s'est jeté avec brio sur le ballon avant l'attaquant de Barcelone en position de face-à-face, empêchant une occasion de but toute faite et préservant le score de 2-1.

Moins de deux minutes plus tard, Al Ahly a gâché sa plus grande occasion d'égaliser, après que le remplaçant Karim Adeyemi a superbement contrôlé le ballon dans la surface et décoché une frappe puissante, mais celle-ci est allée directement dans les bras du gardien de Barcelone, laissant filer l'occasion de l'égalisation à la dernière minute et maintenant le score à 2-1 pour les Blaugranas.

Le match s'est embrasé dans ses dernières minutes, puisqu'à la 89e minute l'arbitre de la rencontre a accordé un penalty en faveur de Barcelone au milieu des protestations des joueurs d'Al Ahly, le score indiquant l'avantage des Blaugranas 2-1.

À la 90e minute, le remplaçant Gordon s'est présenté pour tirer le penalty, mais Mohamed El Shenawy s'est de nouveau illustré et a repoussé le ballon avec une brillance exceptionnelle, privant Barcelone d'un troisième but fatal et maintenant les chances des Égyptiens intactes jusqu'aux derniers instants, le score restant fixé à 2-1 pour Barcelone.