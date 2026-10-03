L'équipe d'Angleterre a poursuivi sa large domination sur son hôte croate, lors de la rencontre en cours au stade de Rujevica à Rijeka, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations européenne, Anthony Gordon et Bukayo Saka ajoutant les troisième et quatrième buts, pour clôturer la première période sur une avance des visiteurs (4-0).

À la 39e minute, Jarell Quansah a envoyé un centre depuis le côté droit, et Gordon a placé une tête dans les filets de son coéquipier au Barça, le gardien Dominik Livakovic, inscrivant le troisième but.

À lire aussi

Es-Sefyari parmi les 10 joueurs les plus chers de la Bundesliga : Olise écrase tout le monde

Révolution attendue dans la composition du Barça après la trêve internationale : Hamza sous les projecteurs

Le but est intervenu après 3 tentatives précédentes de Gordon repoussées par Livakovic, aux troisième, neuvième et vingt-cinquième minutes.

Gordon avait délivré la passe décisive sur le deuxième but, marqué à la 21e minute par Jude Bellingham, lequel avait de son côté offert le premier but à Harry Kane à la 8e minute.

Juste avant la fin de la première période, l'Angleterre a lancé une contre-attaque au cours de laquelle Bellingham a adressé un centre à Saka, et la star d'Arsenal a logé le ballon au fond des filets, inscrivant le quatrième but.

Le but de Saka est survenu quelques minutes après l'occasion la plus dangereuse de la Croatie en première période, lorsque Mateo Kovacic a dribblé la défense anglaise et le gardien, mais a manqué le ballon à courte distance face à une cage quasiment vide.



