Gavi, le joueur du Barça, a tenu sa promesse après la victoire de l'Espagne à la Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La sélection espagnole est montée sur le trône du football mondial pour la deuxième fois de son histoire, après avoir arraché une victoire précieuse et sur le fil face à son homologue argentin sur le score de un but à zéro, en finale de la Coupe du monde 2026, à l'issue d'un match marathon qui s'est prolongé jusqu'aux prolongations au stade « New York New Jersey ».

Le milieu de terrain du Barça avait promis de se teindre les cheveux en rose s'ils remportaient le titre, et il s'est effectivement rendu chez le coiffeur pour changer de look.

Gavi l'a lui-même partagé sur son compte Instagram, en joignant deux photos du résultat de son changement de look audacieux.

« Un homme qui tient parole », voici ce qu'a écrit Gavi en commentaire des deux photos qui montrent la nouvelle couleur de ses cheveux, plus précisément un rose clair.









Aux côtés de la publication de Gavi, son coiffeur a partagé les détails du changement de couleur de cheveux du milieu de terrain du Barça.

Le joueur n'a pas hésité à se raser la tête avant d'éclaircir ses cheveux et de les teindre en rose. Lamine Yamal a rapidement commenté la publication de Gavi avec des émojis qui rient aux larmes.

Il reste encore quelques jours de vacances à Gavi avant de rejoindre le Barça. Le joueur andalou doit rejoindre, en compagnie de ses coéquipiers de la sélection nationale, le stage d'entraînement le 12 août pour entamer les entraînements de préparation de la nouvelle saison. Gavi arrivera directement après sa participation à la Coupe du monde, brillant avec un nouveau look audacieux, lors d'une saison où il espère poursuivre son éclat avec le Barça.







