En vidéo : Fouzi Lekjaa dévoile son argument pour remporter la bataille de la finale du Mondial 2030

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a dévoilé les dernières avancées du projet du Grand Stade Hassan II à Benslimane, assurant que les travaux progressent à un rythme rassurant, avec une livraison prévue au début de l'année 2028, soit près de deux ans avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2030, que le Maroc accueillera aux côtés de l'Espagne et du Portugal.

Invité de l'émission « Saâat Assaraha » sur la chaîne marocaine 2M, Lekjaa a évoqué l'évolution du projet et son importance dans le dossier d'accueil de la finale du Mondial, insistant sur le fait que les ambitions du Maroc dépassent la simple organisation de matches pour englober une vaste transformation urbaine dans la région du Grand Casablanca.

Un stade de 115 000 places, un projet qui dépasse le football

Lekjaa a affirmé que le stade Hassan II, dont la capacité atteint 115 000 spectateurs, ne sera pas une simple enceinte sportive, mais partie intégrante d'un projet global de restructuration de l'espace urbain du Grand Casablanca, parallèlement au développement des infrastructures et des réseaux de transport.

Le président de la Fédération marocaine a déclaré : « Le stade Hassan II contribuera à la restructuration de l'espace urbain du Grand Casablanca », soulignant que le projet s'accompagnera du développement de plusieurs moyens de transport, parmi lesquels le réseau de trains régionaux rapides et la ligne de trains à grande vitesse.

Il a ajouté : « Au cours des prochaines années, nous découvrirons un Grand Casablanca différent. »

La date de livraison du stade et des matches avant le Mondial

Concernant l'avancement des travaux, Lekjaa s'est montré optimiste quant à la possibilité d'achever la construction du stade au début de l'année 2028, ce qui offrira au Maroc suffisamment de temps pour profiter de l'infrastructure avant le coup d'envoi de la Coupe du monde.

Il a précisé qu'un achèvement anticipé du projet permettrait à la sélection marocaine de disputer ses matches sur la pelouse du stade avant le tournoi mondial, et que les clubs de Casablanca, au premier rang desquels le Wydad et le Raja, pourraient également en bénéficier, sans compter la possibilité d'accueillir d'autres grands événements.

Lekjaa a déclaré : « Il serait bon que la sélection nationale joue dans ce stade avant la Coupe du monde. »

Lekjaa dévoile son argument au sujet de la finale du Mondial 2030

S'agissant des chances du stade Hassan II d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, Lekjaa a tenu à replacer la concurrence dans un contexte plus large que la simple répartition des matches entre les trois pays organisateurs.

Il a souligné que l'organisation de l'édition du centenaire du Mondial revêt des dimensions civilisationnelles et humaines, rappelant le message royal par lequel le souverain marocain Mohammed VI avait annoncé, depuis Kigali, l'organisation conjointe du tournoi avec l'Espagne et le Portugal.

Il a expliqué que le projet repose sur le renforcement de la mémoire commune dans le bassin méditerranéen, le rapprochement des peuples des deux rives et l'ancrage des valeurs de coexistence et d'échange entre les jeunes générations.

Mais cette vision commune ne signifie pas que le Maroc renonce à son ambition d'accueillir le match de la finale, Lekjaa s'étant accroché au critère de la capacité du stade comme facteur essentiel de ce dossier.

Le président de la Fédération marocaine a déclaré : « La finale doit être attribuée au stade disposant de la plus grande capacité d'accueil, et à l'heure actuelle, c'est le stade Hassan II. »

Avec une capacité de 115 000 spectateurs, le Maroc mise sur le projet de Benslimane pour renforcer ses chances d'accueillir la finale, tandis que la désignation du stade qui abritera le match de clôture reste liée à la décision finale concernant la répartition des matches du Mondial 2030.