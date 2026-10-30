Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Traduit par

En vidéo : Flick surprend Yamal, le sacre de Kane est « mérité » et nous pourrions conclure une recrue défensive

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
H. Flick
L. Yamal
H. Kane
Espagne

Yamal possède le niveau qui le qualifie pour remporter le Ballon d'Or

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'a pas écarté l'arrivée d'un défenseur central lors du prochain mercato hivernal.

La série de victoires du Barça cette saison s'est interrompue avec les défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Le Barça se prépare à affronter le Deportivo Alavés demain samedi, lors de la 11e journée de la Liga.

Le quotidien AS a rapporté les déclarations de Flick en conférence de presse, où il a affirmé : « Le club va-t-il recruter un défenseur central ? J'ai parlé de ce sujet lorsque le marché des transferts a ouvert, et j'ai dit que nous cherchons toujours ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, et comment l'améliorer. »

Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

31 oct. 2026

ALA

ALA

Il a poursuivi : « Nous verrons ce qui se passera. Il nous reste encore quelques semaines avant l'ouverture du mercato hivernal. Nous discutons quotidiennement de nombreux sujets avec Deco, Bojan et les membres de mon staff technique. Si nous pouvons faire quelque chose, nous le ferons peut-être. »

À propos de la fragilité du dispositif défensif, il a commenté : « Au bout du compte, la défense n'est pas la seule responsabilité de la ligne défensive, l'attaquant participe aussi au travail défensif. Tout le monde en est responsable. »

Il a assuré : « Pour commencer, nous ne devons pas perdre le ballon facilement. Nous avons perdu quelques ballons face au Real Madrid, et ce n'est pas bon. Cela nous arrive habituellement, et nous devons jouer avec plus d'intelligence et de concentration. »

Il a ajouté : « Lorsque nous défendons à l'intérieur de la surface de réparation, il est également important de bien surveiller les adversaires, et c'est ce que nous n'avons pas fait non plus. Nous devons améliorer ces aspects. Nous les travaillons, nous les prenons en compte, et nous en discutons avec les joueurs. »

Au sujet de la perte par Lamine Yamal de la course au Ballon d'or, il a commenté : « Harry Kane mérite également de le gagner. Vous connaissez mon avis sur Lamine, je pense qu'il possède le niveau qui le qualifie pour remporter ce trophée. Je le lui ai dit, à lui comme à l'équipe. »

Flick a poursuivi : « Pau Cubarsí méritait lui aussi de remporter le Trophée Kopa, il a réalisé une saison exceptionnelle et une magnifique Coupe du monde. »

Il a souligné : « Mais ce que je vois et ce que je ressens, c'est que je suis extrêmement fier de Yamal. Sa réaction a été bonne, et ce que je vois à l'entraînement, c'est qu'il fait preuve d'une grande concentration. C'est ainsi que se comportent les champions, et je suis très heureux qu'il adopte cette approche et possède cette mentalité. »

Il a conclu : « Nous l'acceptons. Et je suis content que ce dossier soit clos, afin que nous puissions nous concentrer sur des choses extrêmement importantes pour nous. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google