Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'a pas écarté l'arrivée d'un défenseur central lors du prochain mercato hivernal.

La série de victoires du Barça cette saison s'est interrompue avec les défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Le Barça se prépare à affronter le Deportivo Alavés demain samedi, lors de la 11e journée de la Liga.

Le quotidien AS a rapporté les déclarations de Flick en conférence de presse, où il a affirmé : « Le club va-t-il recruter un défenseur central ? J'ai parlé de ce sujet lorsque le marché des transferts a ouvert, et j'ai dit que nous cherchons toujours ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, et comment l'améliorer. »

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Il a poursuivi : « Nous verrons ce qui se passera. Il nous reste encore quelques semaines avant l'ouverture du mercato hivernal. Nous discutons quotidiennement de nombreux sujets avec Deco, Bojan et les membres de mon staff technique. Si nous pouvons faire quelque chose, nous le ferons peut-être. »

À propos de la fragilité du dispositif défensif, il a commenté : « Au bout du compte, la défense n'est pas la seule responsabilité de la ligne défensive, l'attaquant participe aussi au travail défensif. Tout le monde en est responsable. »

Il a assuré : « Pour commencer, nous ne devons pas perdre le ballon facilement. Nous avons perdu quelques ballons face au Real Madrid, et ce n'est pas bon. Cela nous arrive habituellement, et nous devons jouer avec plus d'intelligence et de concentration. »

Il a ajouté : « Lorsque nous défendons à l'intérieur de la surface de réparation, il est également important de bien surveiller les adversaires, et c'est ce que nous n'avons pas fait non plus. Nous devons améliorer ces aspects. Nous les travaillons, nous les prenons en compte, et nous en discutons avec les joueurs. »

Au sujet de la perte par Lamine Yamal de la course au Ballon d'or, il a commenté : « Harry Kane mérite également de le gagner. Vous connaissez mon avis sur Lamine, je pense qu'il possède le niveau qui le qualifie pour remporter ce trophée. Je le lui ai dit, à lui comme à l'équipe. »

Flick a poursuivi : « Pau Cubarsí méritait lui aussi de remporter le Trophée Kopa, il a réalisé une saison exceptionnelle et une magnifique Coupe du monde. »

Il a souligné : « Mais ce que je vois et ce que je ressens, c'est que je suis extrêmement fier de Yamal. Sa réaction a été bonne, et ce que je vois à l'entraînement, c'est qu'il fait preuve d'une grande concentration. C'est ainsi que se comportent les champions, et je suis très heureux qu'il adopte cette approche et possède cette mentalité. »

Il a conclu : « Nous l'acceptons. Et je suis content que ce dossier soit clos, afin que nous puissions nous concentrer sur des choses extrêmement importantes pour nous. »