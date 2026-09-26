Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli et de la sélection saoudienne, a mis son coéquipier Abdullah Al-Hamdan, joueur d'Al-Nassr, dans une situation embarrassante, en marquant deux buts dès les deux premières attaques lors de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

La sélection saoudienne a affronté son homologue omanaise, ce samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

La sélection saoudienne a ouvert le score à la 12e minute de la rencontre, par l'intermédiaire de Firas Al-Buraikan qui a transformé un centre de Saleh Abu Al-Shamat en but d'une tête.

Al-Buraikan a ajouté son deuxième but, le troisième pour la sélection de son pays, à la 34e minute de la rencontre, après avoir échangé le ballon avec Sultan Mandash, avant de décocher une frappe puissante que le gardien omanais n'a pu détourner.

Le premier but était le premier que l'Arabie saoudite inscrivait par elle-même dans le tournoi du Golfe, son unique but face au Koweït lors du dernier match ayant été un but contre son camp, marqué par Youssef Al-Haqqan, défenseur du Koweït.

Al-Buraikan a réussi à marquer dès ses deux premières véritables attaques lors du « Golfe 27 », après être entré en jeu comme remplaçant pour quelques minutes lors du dernier match face au Koweït, sans parvenir à marquer ni à menacer les cages.

Les deux buts d'Al-Buraikan ont placé Abdullah Al-Hamdan dans une situation embarrassante, après avoir livré des prestations ternes lors du match contre le Koweït et échoué à concrétiser plusieurs occasions devant le but.

Al-Hamdan a fait l'objet de nombreuses critiques en raison de son niveau lors du match contre le Koweït, avant que le Grec Georgios Donis, sélectionneur de la sélection saoudienne, ne décide de l'écarter du onze de départ face à Oman et d'aligner Al-Buraikan à sa place.