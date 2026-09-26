Firas Al-Buraikan, l'attaquant d'Al-Ahli et de la sélection saoudienne, a mis son coéquipier Abdullah Al-Hamdan, joueur d'Al-Nassr, dans une situation embarrassante, en marquant dès la première attaque lors de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

La sélection saoudienne a affronté son homologue omanaise ce samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

La sélection saoudienne a ouvert le score à la 12e minute de la rencontre, par l'intermédiaire de Firas Al-Buraikan, qui a transformé un centre de Saleh Abu Al-Shamat en but d'une tête.

Ce but était le premier que l'Arabie saoudite inscrivait par elle-même dans la compétition du Golfe, après que son unique but face au Koweït lors du match précédent avait été marqué contre son camp par Youssef Al-Haqqan, défenseur du Koweït.

Al-Buraikan a réussi à marquer dès sa première véritable attaque lors de la « Gulf Cup 27 », après être entré en tant que remplaçant pour quelques minutes lors du match précédent contre le Koweït, sans parvenir à marquer ni à menacer le but.

Le but d'Al-Buraikan a placé Abdullah Al-Hamdan dans une situation embarrassante, après qu'il eut livré des prestations ternes lors du match contre le Koweït et échoué à concrétiser plus d'une occasion devant le but.

Al-Hamdan a fait l'objet de nombreuses critiques en raison de ses prestations lors du match contre le Koweït, avant que le Grec Giorgos Donis, sélectionneur de l'équipe saoudienne, ne décide de l'écarter du onze de départ face à Oman, et d'aligner Al-Buraikan à sa place.