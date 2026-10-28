Le Bayern Munich a écrasé son hôte Magdebourg sur le large score de 6-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mercredi soir à l'Allianz Arena, dans le cadre des matchs du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne.

Le Bayern a entamé la rencontre avec force et a ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de sa vedette Michael Olise à la 10e minute, après une passe d'Ismaël Saibari.

L'avantage n'a pas duré longtemps, Magdebourg parvenant rapidement à égaliser par son joueur Mateusz Jukowski à la 15e minute, après une passe de Philipp Chávez.

Mais la réaction bavaroise est venue rapidement : à la 21e minute, Ismaël Saibari a redonné l'avantage au Bayern après une offrande d'Olise, et la première période s'est achevée sur l'avance des locaux.

En seconde période, le Bayern a poursuivi sa domination totale : à la 51e minute, Michael Olise a accentué le score d'un troisième but sur penalty, avant qu'Alphonso Davies n'ajoute le quatrième but à la 70e minute, après une passe de Lennart Karl.

Le défenseur Nathaniel Brown a clos ce festival de buts par le cinquième but à la 73e minute, après un service de Davies.

Le remplaçant David Santos a mis un terme au festival par le sixième but à la troisième minute du temps additionnel (90e+3), après une passe décisive de Josip Stanišić, signant le plus beau but de la soirée et transformant cette large victoire en un sextuplé historique à l'Allianz Arena.









Avec cette large victoire, le Bayern Munich a validé avec brio son billet pour le prochain tour de la Coupe d'Allemagne, confirmant sa disponibilité pour jouer la course à tous les titres cette saison.