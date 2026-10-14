En vidéo : Ez Abde enchante la Ligue des champions et porte le Betis vers une victoire palpitante face à Porto

La star marocaine Abde Ezzalzouli a contribué à la victoire du Real Betis face à son invité portugais, Porto, sur le score de 3-2, ce mercredi soir au stade de La Cartuja à Séville, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Ezzalzouli a ouvert le score pour le Betis à la 47e minute, d'une superbe frappe décochée d'un angle difficile, qui a trouvé le fond des filets et offert l'avantage au club espagnol, dans une action qui a attiré tous les regards.

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Mais Porto a répondu par un but égalisateur à la 54e minute grâce à Gabri Veiga, sur coup franc, avant que Samu Aghehowa n'ajoute le deuxième but du club portugais à la 61e minute, renversant ainsi la rencontre en faveur des visiteurs.

Le Betis est revenu dans le match après l'égalisation de Cucho Hernandez (2-2) à la 74e minute, sur une passe d'Antony, avant que le vétéran Isco ne scelle le sort de la confrontation en inscrivant le but de la victoire sur penalty, à la 84e minute.

Avec ce succès, le club andalou porte son total à 6 points en deux matches et occupe la neuvième place au classement de la Ligue des champions, tandis que Porto reste sans aucun point après deux défaites, pointant à la 30e place.



