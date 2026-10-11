En vidéo : Ez Abde conduit le Betis à dépasser le Real Madrid au classement de la Liga

Le Marocain Abde Ezzalzouli a inscrit un but lors de la victoire du Real Betis face à son hôte Osasuna (5-2), ce dimanche, au stade La Cartuja de Séville, dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Espagne.

Grâce à ce succès, le Betis grimpe à la troisième place du classement avec 19 points, dépassant le Real Madrid, qui compte 18 points et recule au quatrième rang.

Ezzalzouli a signé le deuxième but du Betis à la 31e minute, après avoir reçu une passe en profondeur de Juan « Cucho » Hernández, avant de se présenter seul face au gardien Aitor Fernández et de conclure avec précision.

À lire aussi

Bernabéu en ébullition : les sifflets poursuivent les joueurs du Real Madrid face à Villarreal

Prochains matchs BET Ligue des Champions 15:00 POR

En vidéo : Diomande inscrit son premier but avec le Real Madrid et un carton rouge pour Vinicius après la réalisation

Ezzalzouli était titulaire avec la formation de l'entraîneur Manuel Pellegrini et est resté sur le terrain jusqu'à la 90e+2, lorsqu'il a cédé sa place au jeune José Antonio Morante, auteur du cinquième but à la 90e+6, sur une passe d'Héctor Bellerín.

Isco avait ouvert le score pour le Betis sur penalty, à la 10e minute, avant qu'Ezzalzouli n'inscrive son but à la 31e. En début de seconde période, le club andalou a ajouté un troisième but, marqué contre son camp par Ante Budimir, l'attaquant des visiteurs.

Osasuna a réagi avec deux buts en quelques minutes : Budimir a signé le premier, puis Raúl García a ajouté le second, ramenant le score à 3-2.

Mais Isco a redonné deux buts d'avance à son équipe en inscrivant le quatrième but, à la 67e minute, avant que Morante ne complète le festival dans le temps additionnel.



