En vidéo : Ez Abde brille de nouveau en Liga et bouscule Raphinha en tête du classement des buteurs

Le Marocain Yassir Zabiri a conduit son équipe du Racing Santander à la victoire face à son hôte le Deportivo Alavés sur le score de (2-1), ce samedi, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne, en inscrivant un doublé qui a transformé le retard des locaux en succès.

L'Alavés a d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Phil Kosky, à la 18e minute, avant que Zabiri n'égalise à la 38e minute, à la suite d'un démarrage rapide puis d'une percée sur le côté droit, avant de tirer avec précision dans le petit filet opposé.









Et à la 53e minute, la star marocaine est revenue pour inscrire son deuxième but, sur un centre devant les buts de l'Alavés, offrant à son équipe l'intégralité des points de la rencontre.

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Zabiri a ainsi porté son total à 5 buts, lors des 5 premières journées du championnat d'Espagne, occupant la deuxième place des buteurs derrière Raphinha, la star du Barça (6), et à égalité avec Roberto Fernández de l'Espanyol et Sergio Camello du Rayo Vallecano.

La star marocaine, âgée de 21 ans, avait également inscrit un triplé dans les filets d'Elche, le 28 août dernier, conduisant son équipe à la victoire (3-2) dans le cadre de la troisième journée de la Liga.

Avec sa victoire d'aujourd'hui, le Racing a porté son total à 7 points et occupe la neuvième place au classement de la Liga, tandis que l'Alavés reste bloqué à 10 points à la deuxième place, en attendant la fin des autres matches de la journée.

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