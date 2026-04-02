Dans une déclaration susceptible d'alimenter davantage les spéculations sur l'avenir de l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, l'Argentin Enzo Fernández, star de Chelsea.

Enzo Fernández avait lui-même alimenté les spéculations ces derniers temps, après avoir laissé entendre qu'il souhaitait relever un nouveau défi, qualifiant la ville de Madrid de « magnifique », et exprimant son immense admiration pour la légende du Real Madrid, Toni Kroos, qu'il considère comme un modèle.

L'international argentin Franco Mastantono, star du Real Madrid, a fait une déclaration fracassante concernant l'arrivée de son coéquipier en sélection, Enzo Fernández, dans les rangs du Real l'été prochain.

Interrogé sur la possibilité d'un transfert d'Enzo Fernández de Chelsea vers le Real Madrid, Mastantono a répondu avec simplicité et franchise : « Bien sûr que je le souhaite. »

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Cette déclaration a été faite lors d'une interview publiée par le journal « Mundo Deportivo », au cours de laquelle Mastantuno a été interrogé sur les rumeurs liant le milieu de terrain de Chelsea à un transfert au Santiago Bernabéu.

Mastantuno, qui a rejoint le Real Madrid l'été dernier en provenance de River Plate, est considéré comme l'un des jeunes espoirs de l'équipe royale. Il pourrait se retrouver la saison prochaine aux côtés de son compatriote Enzo Fernández au milieu de terrain du club espagnol, si la direction du Real Madrid parvient à conclure le transfert.

Il convient de rappeler qu'Enzo Fernández (24 ans) est considéré comme l'un des milieux de terrain les plus importants de la Premier League et qu'il est sous contrat avec Chelsea jusqu'à l'été 2030, ce qui signifie que tout transfert éventuel nécessiterait le versement d'une somme considérable, qui devrait dépasser les 100 millions d'euros.