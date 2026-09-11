En vidéo : En-Nesyri : notre objectif est de remporter le championnat saoudien, et je promets des buts aux supporters

Youssef En-Nesyri, l'attaquant d'Al-Ittihad, a affirmé la volonté de l'équipe de remporter le titre de la Roshn Saudi League au cours de la saison actuelle 2026-2027, après la large victoire face à Al-Faisaly.

Al-Ittihad s'est imposé chez son hôte Al-Faisaly sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi au stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah, à l'occasion de la septième journée de la Roshn League.

La rencontre a été marquée par la brillante performance de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, auteur d'un doublé, ses deux buts ayant été servis par son coéquipier nigérian George Ilenikhena.

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En-Nesyri a déclaré, dans des propos accordés aux chaînes « Thmanyah » après la fin du match : « C'était un match très difficile pour nous comme pour eux, en raison de la météo et de l'humidité, mais je suis fier des joueurs et des supporters qui étaient présents à nos côtés, et je les remercie pour ce soutien. »

Au sujet des deux buts qu'il a inscrits dans les filets d'Al-Faisaly, l'attaquant marocain a affirmé : « Il faut être présent quand l'équipe a besoin de toi, et nous devons avancer pas à pas afin de pouvoir remporter le titre. »

Il a conclu : « Je remercie les supporters pour leur soutien, je leur souhaite tout le meilleur et j'espère qu'ils continueront à nous soutenir dans la période à venir. Je leur promets de marquer des buts, mais le plus important, c'est que l'équipe gagne. »