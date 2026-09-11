Al-Ittihad a réussi à prendre la tête du championnat saoudien, la Roshn Saudi League, même si ce n'est que provisoirement, après une victoire facile sur le terrain de son hôte Al-Faisaly, lors d'un match où l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri s'est illustré.

Al-Ittihad s'est imposé chez son hôte Al-Faisaly sur le score de 3-1, lors du match qui les a opposés ce vendredi au stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah, dans le cadre de la septième journée de la Roshn League.

L'ailier néerlandais Steven Bergwijn a ouvert le score pour Al-Ittihad à la 28e minute de la rencontre, après avoir reçu une passe du milieu de terrain colombien Richard Ríos, et frappé un ballon puissant de l'extérieur de la surface de réparation, qui a fini au fond des filets.

Youssef En-Nesyri a creusé l'avance d'Al-Ittihad à la 43e minute, en convertissant avec brio, devant le but et au fond des filets, un centre au ras du sol remarquable de son coéquipier nigérian George Ilenikhena.

L'attaquant marocain ne s'est pas arrêté à ce but, puisqu'il a ajouté lui-même le troisième but, après une nouvelle passe d'Ilenikhena devant le but, à la 59e minute de la rencontre.

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Le Congolais Théo Bongonda a inscrit l'unique but d'Al-Faisaly à la 87e minute de la rencontre, après avoir frappé un ballon puissant de l'extérieur de la surface de réparation, que le gardien serbe Predrag Rajković n'a pas su maîtriser.

Al-Ittihad enregistre ainsi sa troisième victoire consécutive, et la cinquième en 7 matchs, pour deux nuls seulement, sans subir la moindre défaite dans le championnat saoudien lors de la saison en cours.

Al-Ittihad prend ainsi la tête du classement de la Roshn League avec 17 points, avec un point d'avance sur Al-Qadisiyah, deuxième, et deux points sur Al-Hilal et Al-Nassr, qui ont disputé un match de moins.

De son côté, Al-Faisaly subit sa quatrième défaite de la saison en cours, pour 3 nuls, et se retrouve à la dix-septième place, l'avant-dernière du classement du championnat saoudien, avec 3 points seulement.