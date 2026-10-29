Mustapha Hadji, légende de la sélection marocaine, estime que l'équipe d'Égypte occupe la cinquième place dans la liste des meilleures sélections africaines à l'heure actuelle.

Bien que l'équipe d'Égypte figure à la troisième place africaine dans le dernier classement de la Fédération internationale de football « FIFA » (25e mondiale), Hadji considère qu'il existe actuellement quatre autres sélections meilleures qu'elle.

La sélection marocaine occupe la tête du classement établi par Hadji des cinq meilleures sélections africaines à l'heure actuelle, tandis qu'il a écarté d'autres grandes sélections telles que l'Algérie et la Côte d'Ivoire.

Hadji a déclaré, dans son entretien accordé à Kooora, « Le Maroc à la première place, puis le Sénégal, le Mali, la République démocratique du Congo et l'Égypte, dans cet ordre ».

Interrogé sur la raison pour laquelle il classait l'équipe d'Égypte à la cinquième place, l'ancienne star marocaine a répondu : « La moyenne d'âge des joueurs de l'équipe d'Égypte se situe désormais entre 30 et 33 ans, c'est pourquoi il est difficile de la classer à un rang plus élevé ».

Et d'expliquer : « L'équipe d'Égypte a été la meilleure d'Afrique pendant de longues années, et le championnat égyptien est le plus relevé du continent africain, offrant les meilleurs joueurs locaux ».

Hadji a comparé la sélection égyptienne à son homologue allemande, ajoutant : « Nous disons toujours que l'Égypte est "l'Allemagne de l'Afrique", pour la discipline tactique et la puissance physique dont font preuve les joueurs égyptiens, mais l'élévation de la moyenne d'âge à l'heure actuelle est ce qui m'a poussé à établir ce classement ».

Dans le même contexte, Hadji a insisté sur le fait que l'équipe d'Égypte « a subi une injustice manifeste face à l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026, et méritait d'aller loin dans le tournoi ».

L'équipe d'Égypte avait atteint les huitièmes de finale du dernier Mondial pour la première fois de son histoire, et avait également atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

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